россия запретила покупать наличную валюту, а евро с депозита уже не снять — Finance.ua

Такой порядок будет действовать со среды, 9 марта и до 9 сентября 2022 года.
А именно, с валютных счетов клиенты банков смогут снять до 10 тыс. долларов в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Превышают такую сумму всего 10% вкладов, отмечают в ЦБ.
Независимо от валюты счета средства будут конвертироваться в доллар — то есть с депозита в евро средства клиенты не снимут.
Те россияне, которые будут открывать новые валютные счета и вклады, смогут снять с них только в рублях.
Банки до сентября не будут продавать наличную валюту гражданам. Продавать валюту можно в любое время.