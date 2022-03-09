россия запретила покупать наличную валюту, а евро с депозита уже не снять — Finance.ua
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россия запретила покупать наличную валюту, а евро с депозита уже не снять

Сегодня 11:02Валюта
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россия запретила покупать наличную валюту, а евро с депозита уже не снятьроссия запретила покупать наличную валюту, а евро с депозита уже не снять
Центробанк России запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и всего в объеме до 10 тысяч.
Об этом сообщает Центробанк России.
Такой порядок будет действовать со среды, 9 марта и до 9 сентября 2022 года.
А именно, с валютных счетов клиенты банков смогут снять до 10 тыс. долларов в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Превышают такую сумму всего 10% вкладов, отмечают в ЦБ.
Независимо от валюты счета средства будут конвертироваться в доллар — то есть с депозита в евро средства клиенты не снимут.
Те россияне, которые будут открывать новые валютные счета и вклады, смогут снять с них только в рублях.
Банки до сентября не будут продавать наличную валюту гражданам. Продавать валюту можно в любое время.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: Українська правда
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