Банки ЕС опасаются оттока депозитов из-за фейковых новостей о войне — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Банки ЕС опасаются оттока депозитов из-за фейковых новостей о войне

Вчера 12:34Кредит&Депозит
302
Банки должны остерегаться фальшивых новостей, которые могут спровоцировать изъятие депозитов. Служба банковского надзора Европейского Союза предупредила о возможных последствиях войны россии против Украины.
Об этом сообщает Reuters.
«Поскольку настроения на рынке остаются крайне волатильными и обусловлены потоком новостей, уровни ликвидности банков могут стать уязвимыми из-за распространения недостоверной информации», — говорится в заявлении Европейского банковского управления, в котором основное внимание уделяется рискам в отношении россии и Украины.
«Такие кампании, распространяющие неверную информацию, могут привести к оттоку депозитов из целевых банков», — заявили в EBA.
EBA заявила, что влияние россии на банки слишком мало, чтобы угрожать финансовой стабильности, но экономические последствия войны против Украины и кибератак могут ударить по прибыльности кредиторов.
Читайте также
В четвертом квартале 2021 года банки ЕС имели кредиты на общую сумму 76 млрд еро в отношении рф и 11 млрд евро в отношении Украины, в основном среди австрийских, французских и итальянских кредиторов.
По данным EBA, только австрийские и венгерские банки сообщили о более чем 2% своих общих рисков, таких как кредиты и авансы, в отношении россии и Украины.
«Исходя из первоначальной оценки EBA, прямое воздействие на россию, беларусь и Украину ограничено, но вторичные эффекты могут быть более существенными с точки зрения финансовой стабильности», — говорится в сообщении.
Вторичные эффекты включают прямые экономические последствия войны, такие как фискальные последствия, влияние санкций, повышенный риск кибератак и долгосрочное воздействие на цепочки поставок в мировой экономике, говорится в сообщении EBA.
Банки в ЕС по-прежнему имеют общий высокий уровень основного капитала на уровне 15,4% в конце четвертого квартала 2021 года, сообщает EBA.
По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.