Банкам важно было пережить шок первых дней войны — НБУ

Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Украинский банковской системе было очень принципиально пережить шок первых дней войны.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко написал в колонке для НВ Бизнес

«Самым важным для банков было пережить шок первых дней войны. И то, что они с этим справились, — это не удивительно, а результат длительной и интенсивной работы банковского сообщества и НБУ», — отметил Шевченко.

По словам Шевченко, банковская система Украины до начала войны была хорошо капитализирована.

«Банковская система встретила войну здоровой и хорошо капитализированной, завершив 2021 год с очередным историческим рекордом доходности в 77,5 млрд грн. Это подтверждает результат оценки устойчивости банков, которую мы проводили в прошлом году, с акцентом именно на качество активов», — сказал Шевченко.

Читайте также Как НБУ борется с оттоком капитала

Шевченко отметил, что разработан план, благодаря которому удалось перевести банки на работу в новых условиях.

«Заранее подготовленные планы бесперебойной работы позволили банкам быстро обеспечить бесперебойные каналы связи и энергоснабжения, сохранить данные клиентов, перезапустить инфраструктуру и многое другое. То есть принять все необходимые меры для оперативного перехода к работе в новых условиях».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.