Банк заблокировал счет: что делать в таком случае — Finance.ua

Банк заблокировал счет: что делать в таком случае Сегодня 08:00 — Личные финансы

Банк заблокировал счет: что делать в таком случае

Когда клиент банка активно пользуется счетом, делает множество переводов или активно пополняет его на разные суммы… В случае, когда через счет проходят большие суммы денег или поступает множество мелких платежей, нужно быть готовым к тому, что рано или поздно банк может заблокировать счет.

При этом клиента попросят ответить на ряд специфических вопросов: объяснить происхождение сумм, зачисленных на счет, объяснить характер и целесообразность финансовых операций.

Finance.ua в статье рассказывает о том, что может стать поводом для блокировки счета, что должен знать клиент и как действовать, чтобы этого избежать?

Причины блокировки счетов

Можно выделить три основных основания для блокировки банковских счетов:

1. Долги и невыполненные обязательства — наличие неуплаченных долгов перед банком и другими кредиторами, таких как непогашенные — наличие неуплаченных долгов перед банком и другими кредиторами, таких как непогашенные кредиты , невыплаченные алименты на содержание детей или неоплаченные штрафы.

В таком случае банк имеет право арестовать денежные средства на счетах для взыскания задолженности на основании документа от исполнительной службы.

2. Требование правоохранительных органов. По постановлению в рамках уголовного дела банк обязан заблокировать счет клиента в ходе досудебного расследования. Например, если клиент подозревается в мошенничестве или воровстве.

3. Сомнительные финансовые операции. Банк может заблокировать счет, если обнаружит транзакции, вызывающие подозрение в возможном отмывании денег, финансировании терроризма или другой противозаконной деятельности, связанной с движением денег.

Эти основания для блокирования счетов предусмотрены действующим законодательством и банковские учреждения обязаны их соблюдать.

Что делать

Как только стало известно, что счет заблокирован, прежде всего, клиент должен выяснить в банке причину блокировки. Сотрудники банка обязаны сообщить, почему заблокированы клиентские средства.

В случае, если причиной блокировки счета стало постановление исполнительной службы и счет заблокирован из-за неуплаты алиментов или штрафов, имеет смысл оперативно оплатить все долги, после чего предоставить в исполнительную службу доказательства (платежные поручения или мемориальные ордера, взятые в банке). После этого счет будет разблокирован.

Если блокировка счета произошла по требованию правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела, единственное, что может сделать клиент, — всячески содействовать правоохранительным органам. В таком случае на скорую разблокировку надеяться не стоит.

Самый распространенный случай — блокировка счета по требованию службы финансового мониторинга. Чаще банк блокирует средства клиента, руководствуясь собственным внутренним положением по осуществлению финансового мониторинга операций.

В этом случае клиенту будет предложено предоставить финансовые документы, подтверждающие происхождение и объясняющие цель проведения тех или иных операций по счету.

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