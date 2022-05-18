Банк Англии прогнозирует «апокалиптический» дефицит продовольствия — Finance.ua

Банк Англии прогнозирует «апокалиптический» дефицит продовольствия

Сегодня 06:36 — Мир

Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил об «апокалиптическом» росте мировых цен на продовольствие из-за войны в Украине.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Шоковый рост цен превышает темпы последних 30 лет, говорится в материале. Ожидается, что в ближайшие месяцы потрясение только усилится, а до конца года Британию может ожидать двузначная инфляция.

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Одной из главных причин такой негативной динамики является то, что Украина не может отгружать пшеницу и растительное масло из своих складов ввиду российской блокады. Бейли говорит, что если блокада будет продолжаться, цены на продовольствие будут продолжать расти.

«Это серьезная обеспокоенность. Это не просто серьезная проблема для нашей страны, это серьезная проблема для развивающегося мира. Я ни в коем случае не военный стратег, но все, что можно сделать, чтобы помочь Украине разблокировать поставки продовольствия, было бы огромным вкладом», — отметил британский чиновник.

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