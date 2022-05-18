Банк Англии прогнозирует «апокалиптический» дефицит продовольствия — Finance.ua
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Банк Англии прогнозирует «апокалиптический» дефицит продовольствия

Сегодня 06:36Мир
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Глава Банка Англии Эндрю Бейли предупредил об «апокалиптическом» росте мировых цен на продовольствие из-за войны в Украине.
Об этом пишет издание The Telegraph.
Шоковый рост цен превышает темпы последних 30 лет, говорится в материале. Ожидается, что в ближайшие месяцы потрясение только усилится, а до конца года Британию может ожидать двузначная инфляция.
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Одной из главных причин такой негативной динамики является то, что Украина не может отгружать пшеницу и растительное масло из своих складов ввиду российской блокады. Бейли говорит, что если блокада будет продолжаться, цены на продовольствие будут продолжать расти.
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«Это серьезная обеспокоенность. Это не просто серьезная проблема для нашей страны, это серьезная проблема для развивающегося мира. Я ни в коем случае не военный стратег, но все, что можно сделать, чтобы помочь Украине разблокировать поставки продовольствия, было бы огромным вкладом», — отметил британский чиновник.
По материалам: Фінансовий клуб
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