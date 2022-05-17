Штаты готовят пакет на $11 миллиардов для реагирования на риск глобального голода — Finance.ua

Штаты готовят пакет на $11 миллиардов для реагирования на риск глобального голода

Сегодня 10:15

Белый дом прорабатывает с Конгрессом возможность утверждения пакета реагирования на угрозы глобальной продовольственной безопасности, предусматривающего выделение $11 миллиардов в течение следующих трех лет.

Об этом заявила на специальном пресс-брифинге Постоянный представитель США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Мы готовы обеспечить более $1 миллиарда в течение следующих месяцев для гуманитарной поддержки тех стран, которые пострадали от неспровоцированной войны россии против Украины, и (для реагирования. — Ред.) на масштабные последствия для всего мира. Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы инвестировать более $11 миллиардов в течение следующих трех лет, чтобы реагировать на угрозы продовольственной безопасности», — сказала посол.

Она подчеркнула, что ситуация с голодом, в частности, в странах Африки и Ближнего Востока, в последнее время оставалась сложной. Однако с тех пор, как россия начала блокировать критически важные порты в Украине и уничтожать гражданскую инфраструктуру, в том числе зернохранилища, угроза голода в этих регионах стала реальнее.

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