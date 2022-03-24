Австрийская OMV отказалась платить за российский газ рублями — Finance.ua
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Австрийская OMV отказалась платить за российский газ рублями

Сегодня 12:48Энергетика
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Австрийская OMV отказалась платить за российский газ рублямиАвстрийская OMV отказалась платить за российский газ рублями
На фоне полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины австрийская компания OMV отказалась оплачивать российский газ рублями, как того захотел президент страны-оккупанта владимир путин.
В OMV продолжат платить за российский газ в евро, а не в рублях. Об этом заявил руководитель австрийской компании OMV Альфред Штерн PULS 24.
«У нас нет другой договорной базы, я не должен делать ничего подобного», — заявил Штерн.

Справка Finance.ua:

  • 22 марта 2022 года президент страны-оккупанта рф владимир путин поручил перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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