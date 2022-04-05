Австралия запретила экспортировать предметы роскоши в рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Австралия запретила экспортировать предметы роскоши в рф

Сегодня 12:30Мир
26
Правительство Австралии решило ввести запрет на экспорт в российскую федерацию определенных предметов роскоши, включая вино, дорогую косметику и запчасти для элитных автомобилей.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Австралии, санкции введены из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Читайте также
Эти санкции нацелены на президента путина и его богатых помощников, а не на рядовых российских потребителей. Они производятся в координации с ключевыми партнерами для ограничения доступа российской элиты к таким товарам, говорится в сообщении.
В МИДе отметили, что в Европейском Союзе и США уже действуют запреты. Кроме этого, сегодня аналогичный запрет вступит в силу в Японии, а в скором времени будут санкции Великобритании.
«Этот запрет следует за нашими целенаправленными финансовыми санкциями в отношении президента путина, членов его правительства, российских олигархов, пропагандистов и специалистов по дезинформации, а также высокопоставленных российских военных руководителей. Это также следует за нашим запретом на экспорт глинозема и бокситов в россию», — подчеркнули в МИДе.
В ведомстве добавили, что «правительство Австралии продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Санкции вступают в силу 7 апреля 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Діло
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.