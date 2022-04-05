Австралия запретила экспортировать предметы роскоши в рф — Finance.ua

Эти санкции нацелены на президента путина и его богатых помощников, а не на рядовых российских потребителей. Они производятся в координации с ключевыми партнерами для ограничения доступа российской элиты к таким товарам, говорится в сообщении.
В МИДе отметили, что в Европейском Союзе и США уже действуют запреты. Кроме этого, сегодня аналогичный запрет вступит в силу в Японии, а в скором времени будут санкции Великобритании.
«Этот запрет следует за нашими целенаправленными финансовыми санкциями в отношении президента путина, членов его правительства, российских олигархов, пропагандистов и специалистов по дезинформации, а также высокопоставленных российских военных руководителей. Это также следует за нашим запретом на экспорт глинозема и бокситов в россию», — подчеркнули в МИДе.
В ведомстве добавили, что «правительство Австралии продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Санкции вступают в силу 7 апреля 2022 года.