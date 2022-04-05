Австралия запретила экспортировать предметы роскоши в рф — Finance.ua

Австралия запретила экспортировать предметы роскоши в рф

Сегодня 12:30 — Мир

Правительство Австралии решило ввести запрет на экспорт в российскую федерацию определенных предметов роскоши, включая вино, дорогую косметику и запчасти для элитных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Австралии, санкции введены из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

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Эти санкции нацелены на президента путина и его богатых помощников, а не на рядовых российских потребителей. Они производятся в координации с ключевыми партнерами для ограничения доступа российской элиты к таким товарам, говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что в Европейском Союзе и США уже действуют запреты. Кроме этого, сегодня аналогичный запрет вступит в силу в Японии, а в скором времени будут санкции Великобритании.

«Этот запрет следует за нашими целенаправленными финансовыми санкциями в отношении президента путина, членов его правительства, российских олигархов, пропагандистов и специалистов по дезинформации, а также высокопоставленных российских военных руководителей. Это также следует за нашим запретом на экспорт глинозема и бокситов в россию», — подчеркнули в МИДе.

В ведомстве добавили, что «правительство Австралии продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины». Санкции вступают в силу 7 апреля 2022 года.

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