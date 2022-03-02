Атомные электростанции Украины работают в штатном режиме — Finance.ua
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Атомные электростанции Украины работают в штатном режиме

Сегодня 11:33Энергетика
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Атомные электростанции Украины работают в штатном режимеАтомные электростанции Украины работают в штатном режиме
По состоянию на 9.00 2 марта атомные электростанции Украины безопасно и стабильно работают, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».
В настоящее время текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны.
В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России «Энергоатом» усилил контроль и определил исключительную приоритетность безопасности ядерных установок над всеми остальными.
Нарушений условий безопасной эксплуатации нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на АЭС и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм.
Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем.
По материалам: УНІАН
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