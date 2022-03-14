ASUS планирует выводить бизнес из России — Finance.ua

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ASUS планирует выводить бизнес из России

Сегодня 11:12Фондовый рынок
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Тайваньская компания ASUS разработает план, как эвакуировать свой персонал и бизнес в россии.
Об этом сообщила министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа.
Ван Мей-хуа заявила, что Тайвань «поддерживает другие демократии» и принял меры против России, а Asus «в общем будет заботиться о своей репутации».
В то же время уточняется, что ASUS не ответила на запрос о комментариях.
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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Twitter письмо главе ASUS Джонни Ши, в котором призвал компанию прекратить свою деятельность в россии.
По материалам: Економічна Правда
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