ASUS планирует выводить бизнес из России — Finance.ua

ASUS планирует выводить бизнес из России

Сегодня 11:12 — Фондовый рынок

Тайваньская компания ASUS разработает план, как эвакуировать свой персонал и бизнес в россии.

Об этом сообщила министр экономики Тайваня Ван Мэй-хуа.

Ван Мей-хуа заявила, что Тайвань «поддерживает другие демократии» и принял меры против России, а Asus «в общем будет заботиться о своей репутации».

В то же время уточняется, что ASUS не ответила на запрос о комментариях.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Twitter письмо главе ASUS Джонни Ши, в котором призвал компанию прекратить свою деятельность в россии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью