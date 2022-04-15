Армения перешла на оплату российского газа рублями — Finance.ua
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Армения перешла на оплату российского газа рублями

Сегодня 10:46Энергетика
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Армения перешла на оплату российского газа рублямиАрмения перешла на оплату российского газа рублями
Армения перешла на оплату российского газа в рублях.
Как заявил министр экономики Армении Ваган Керобян, цена будет зафиксирована в долларах, а оплата производится в рублях, пишет РБК.
«Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», — отметил министр.
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Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном «уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется». По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров.
Следует отметить, что приказ президента россии путина об обязательных платежах за газ в российской валюте касался только «недружественных стран» (на сегодняшний день это 48 развитых стран мира), к которым Армения не относится.
Ранее Европейская комиссия изучила требования путина оплачивать газ в рублях и пришла к выводу, что это нарушит санкции. Таким образом, ни одна страна ЕС не должна оплачивать голубое топливо российской валютой.
По материалам: УНІАН
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