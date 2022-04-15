Армения перешла на оплату российского газа рублями — Finance.ua

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном «уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется». По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров.
Следует отметить, что приказ президента россии путина об обязательных платежах за газ в российской валюте касался только «недружественных стран» (на сегодняшний день это 48 развитых стран мира), к которым Армения не относится.
Ранее Европейская комиссия изучила требования путина оплачивать газ в рублях и пришла к выводу, что это нарушит санкции. Таким образом, ни одна страна ЕС не должна оплачивать голубое топливо российской валютой.