Армения, Казахстан и Кыргызстан требуют от рф платить пошлину в долларах — Finance.ua

Армения, Казахстан и Кыргызстан требуют от рф платить пошлину в долларах

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Армения, Казахстан и Кыргызстан требуют от рф платить пошлину в долларах

Армения, Казахстан и Кыргызстан требуют от российской федерации платить пошлину в долларах.

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Facebook.

«Армения, Казахстан и Кыргызстан, входящие в состав так называемого ЕАЭС (путинский конкурент Евросоюза) отказались получать пошлины в рублях. Просят , как было раньше — в долларах США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее все страны ЕАЭС получали свою долю от пошлин в долларах, но из-за международных санкций для России и Беларуси это стало невозможно.

«Раньше пропагандистские СМИ распространили сообщения, что якобы страны ЕАЭС „достигли договоренности насчет поэтапного перехода к расчетам в национальных валютах“. Но это, как часто бывает с информацией от пропагандистов, оказалось ложью. Даже „союзникам“ рубли не нужны», — отметили в Центре.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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