Аренда квартир в Киеве подорожала: в каком районе столицы самое дешевое жилье (инфографика) — Finance.ua
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Аренда квартир в Киеве подорожала: в каком районе столицы самое дешевое жилье (инфографика)

Недвижимость
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Аренда квартир в Киеве подорожала: в каком районе столицы самое дешевое жилье (инфографика)
Аренда квартир в Киеве подорожала: в каком районе столицы самое дешевое жилье (инфографика)
За последние полгода стоимость аренды жилья в Киеве выросла более чем на 7000 грн. Ранее средняя цена составляла 16 051 грн, однако в настоящее время эта сумма выросла до 23 250 грн в месяц (увеличение на 44,85%).
Об этом сообщает платформа M2bomber.
По сравнению с прошлым годом аренда стала дороже на 5600 грн, или на 32,26%.
Аренда квартир в Киеве подорожала: в каком районе столицы самое дешевое жилье (инфографика)
Однако за последний месяц цены несколько снизились — на 1 152 грн, или 4,72%.

Где арендовать квартиру дешевле всего

Аренда квартир по районам столицы, по данным аналитиков, стоит в среднем от 12 500 до 31 тыс. грн. То есть разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 18 500 грн — целую квартиру в одном из недешевых районов.
Самое дешевое жилье можно найти в Деснянском районе, где средняя аренда составляет 12 500 грн в месяц.
Недорогие варианты также доступны в следующих районах:
  • Святошинском — 14 тыс. грн;
  • Днепровском, Дарницком — 15 тыс. грн;
  • Оболонском — 17 тыс. грн;
  • Соломенском — 19 тыс. грн;
  • Подольском — 25 500 грн.

Где дороже всего

Самым дорогим для аренды остается Шевченковский район со средней стоимостью 31 тыс. грн.
В Печерском районе средняя аренда составляет 29 900 грн, а в Голосеевском — 29 016 грн.

Стоимость аренды по количеству комнат

В целом, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 19 тыс. грн — 7,4% объявлений. Также часто встречаются цены 13 тыс., 17 тыс., 23 тыс. грн — 6,2%.
Аренда квартир в Киеве подорожала: в каком районе столицы самое дешевое жилье (инфографика)
2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 600 грн. Таких объявлений — 10,4%.
Аренда квартир в Киеве подорожала: в каком районе столицы самое дешевое жилье (инфографика)
3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 тыс. грн. Таких объявлений насчитывается 8,5%.
Напомним, директор по развитию бизнеса ЛУН Елена Унаньян во время конференции «Жить на проценты» отметила, что за год прирост стоимости аренды составил 31−32%. По ее словам, 16 тыс. грн — это самая популярная цена, по которой сейчас арендуют однушки.
По материалам:
Обозреватель
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