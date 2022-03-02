Apple прекратила продажи и отключила Apple Pay в РФ — Finance.ua

Apple прекратила продажи и отключила Apple Pay в РФ

Сегодня 11:12 — Мир

Техногигант Apple прекратил продажу своей техники в официальном онлайн магазине в России, а также отключил в стране Apple Pay.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

«Спасибо, Тим Кук», — прокомментировал он.

На сайте действительно невозможно сделать заказ, отображается сообщение, что «доставка пока недоступна».

Скриншот сайта Apple

Помимо Apple Pay на территории России будут ограничены и другие услуги. Так, были отключены трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple.

Также приостановлена продажа всех продуктов компании.

«На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну», — сообщили в Apple.

Ранее в российских онлайн-магазинах сообщалось, что уже к вечеру невозможно было купить никакую технику.\

Напомним, на днях министр цифровой трансформации Украины написал письмо главе Apple с просьбой отключить россиян от Apple Store.

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