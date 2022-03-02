Apple прекратила продажи и отключила Apple Pay в РФ — Finance.ua
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Apple прекратила продажи и отключила Apple Pay в РФ

Сегодня 11:12Мир
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Техногигант Apple прекратил продажу своей техники в официальном онлайн магазине в России, а также отключил в стране Apple Pay.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«Спасибо, Тим Кук», — прокомментировал он.
На сайте действительно невозможно сделать заказ, отображается сообщение, что «доставка пока недоступна».
Скриншот сайта Apple Скриншот сайта Apple
Помимо Apple Pay на территории России будут ограничены и другие услуги. Так, были отключены трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple.
Также приостановлена продажа всех продуктов компании.
«На прошлой неделе мы остановили экспорт через все каналы сбыта в страну», — сообщили в Apple.
Ранее в российских онлайн-магазинах сообщалось, что уже к вечеру невозможно было купить никакую технику.\
Напомним, на днях министр цифровой трансформации Украины написал письмо главе Apple с просьбой отключить россиян от Apple Store.
По материалам: Економічна Правда
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