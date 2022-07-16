Аналитики спрогнозировали валовой сбор и урожайность пшеницы в Украине в 2022 году — Finance.ua

Аналитики спрогнозировали валовой сбор и урожайность пшеницы в Украине в 2022 году Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Основным «пшеничным регионом» в военном агросезоне 2022 года становится Одесская область, на подконтрольной Украине части, по предварительным данным, будет собрано 18,1 млн т зерна пшеницы, а средняя урожайность предполагается на уровне 4,14 т/га, пишет superagronom

Таковы прогнозы на урожай пшеницы в Украине от аналитика Argus Media Алексея Еремина.

По словам эксперта, которые приводит издание, если бы россия не напала на Украину 24 февраля, то самые большие уборочные площади пшеницы относительно общей уборочной площади в стране были бы в Запорожской, Харьковской и Одесской областях.

Сейчас, в условиях войны, самой большой уборочной площадью пшеницы становится Одесская область. Также значительно увеличилась доля Днепропетровской и Кировоградской областей.

«Есть сомнения, что Украина сможет собрать урожай в Луганской и Херсонской областях. По нашему прогнозу, в Харьковской области уборочная кампания под контролем Украины будет проходить только на 50% площадей пшеницы», — отметил эксперт.

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По его словам, по гипотетическому прогнозу, из 6 млн 730 тыс. га засеянной пшеницы в этом году, под контролем Украины уборочная кампания будет проходить только на 4,4 млн га. На временно оккупированных территориях, не подконтрольных Украине сейчас, пшеница может быть убрана с площади 1,4 млн га. Таким образом, общая уборочная площадь на подконтрольных и неподконтрольных территориях может составить 5,74 млн га.

Аналитик прогнозирует, что средняя урожайность пшеницы на подконтрольных Украине территориях составит 4,14 т/га. Таким образом, на подконтрольных территориях Украина в 2022 г. может собрать с площади 4,4 млн га около 18,1 млн т пшеницы.

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