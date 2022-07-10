Эксперт о рисках повреждения земли и компенсации — Finance.ua

Эксперт о рисках повреждения земли и компенсации Сегодня 12:05 — Аграрный рынок

Поле

Война привнесла немало новшеств и в юридические аспекты, в частности, относительно покупки или продажи сельскохозяйственных участков.

Об основных изменениях для украинцев, желающих приобрести земли под инвестиции, рассказал управляющий партнер юридической фирмы Kosovan Legal Group Андрей Косован во время митапа «Инвестиции во время войны. Как работает рынок земли».

Что же изменилось в порядке приобретения земельных участков:



1. Продление срока действия всех договоров аренды земли на 1 год.

Почему я говорю об аренде в разделе о покупке? Вы должны понимать, что такое продление срока произошло без внесения соответствующих изменений в реестры. Это считается автоматическим продлением по закону. По каждому договору аренды, зарегистрированному в реестре, соответствующие изменения не были внесены. То есть если вы возьмете информационную справку из реестра и увидите, что там договор аренды земли закончился в марте, а вы хотите приобрести ее без согласования с арендатором, то этого сделать нельзя", — сообщил эксперт.

2. Регистрация нотариусами, включенными в список.

По словам специалиста, открытая регистрация договоров купли-продажи возможна. Но стоит знать, что, выбирая нотариуса, нужно обратить внимание на то, будет ли этот нотариус на момент заключения соглашения в соответствующем перечне Министерства юстиции Украины. Это так называемый список нотариусов, имеющих право заключать договоры с ценным имуществом.

«Есть определенные критерии для нотариусов, чтобы попасть в этот список. И соответственно, за несоблюдение определенных требований нотариуса могут оттуда исключить. Поэтому нужно обращать внимание на этот факт, чтобы не потерять свое время и деньги», — говорит юрист.

3. Как и раньше, регистрируются договоры купли-продажи земли по местонахождению участка или любой из сторон (покупателя или продавца) — это место регистрации, т.н. прописка.

«Этот порядок менялся на период военного положения, но недавно его восстановили», — отметил Косован.

4. Продажа не ранее 1 месяца с момента покупки.

«Согласно действующему сейчас ограничению, вы не сможете продать актив, в том числе землю, если с момента ее приобретения прошло менее 1 месяца», — отмечает эксперт.

Что с налогами

Что же с компенсацией

В связи с полномасштабной войной на территории Украины многие владельцы сельскохозяйственных земель могли столкнуться с проблемой повреждения своих участков. Эксперт рассказал, что делать в таких случаях.

Прежде всего нужно собрать максимальное количество доказательств.

«Если можете — вызовите ГСЧС, полицию, работников Госгеокадастра, чтобы зафиксировать эти повреждения. Это все зависит от того, в каком регионе и от чего произошли эти повреждения — прилет или, например, разлив топлива. Но вы должны привлечь максимально большое количество госорганов. Также нужно зафиксировать повреждения на фото или видео», — отметил юрист.

По его словам, нужно также понимать, что в случае угрозы вашей жизни или здоровью фиксацию можно провести и позже.

Второй пункт — провести оценку. Проще всего здесь — взять нормативно-денежную оценку, которая достаточно высокая.

«Возможно, она будет отличаться от коммерческой, но все-таки этого будет достаточно. Можно также заказать оценку у частного эксперта, имеющего право оценивать участки», — отметил специалист.

Получить видеозапись митапа можно по этой ссылке.

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