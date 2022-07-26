Аналитики объяснили, почему НБУ резко повысил курс доллара в Украине — Finance.ua
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Аналитики объяснили, почему НБУ резко повысил курс доллара в Украине

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Решение НБУ об ослаблении официального курса гривны было безальтернативным, так как поддержание довоенного курса гривны к доллару требовало значительных интервенций.
Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.
«Национальный банк вынужден был единовременно провести значительную девальвацию гривны, чтобы уменьшить дисбалансы валютного рынка в условиях войны и уменьшить давление на валютные резервы. По сути, такое решение было безальтернативным, поскольку поддержание довоенного курса гривны к доллару требовало значительных интервенций, которые в последние недели уже возросли почти до 1 млрд долл. в неделю», — говорится в сообщении.
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Аналитики отметили, что изменение официального курса привело к новым колебаниям и на наличном рынке. Наличный курс обмена в крупнейших розничных банках ослаб с 35,75-37,14 грн/долл. в прошлый понедельник до 37,44-38,83 грн/долл. в пятницу.

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«Также банки обновили карточные курсы валют: они были скорректированы и приближены к новому официальному. Как следствие, в десяти крупнейших банках — эмитентах платежных карт средние курсы доллара США ослабли за неделю с 32,5-34,9 грн/долл. до 36, 6-37,05 грн/долл.», — говорится в сообщении.
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По материалам:
УНІАН
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