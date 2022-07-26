«Карточный туризм» умер — Finance.ua

«Карточный туризм» умер Сегодня 08:34 — Валюта

Finance.ua уже писал о том, что существенная разница между официальным и рыночным курсами доллара привела к возникновению нового способа заработка — так называемого «карточного туризма», когда «ходоки» из приграничных областей (женщины и пожилые люди, а также дети до 18 лет) буквально штурмовали банкоматы в соседних странах неподалеку от границы, снимая с банковских карт валюту, которую потом они переправляли в Украину и сдавали в оптовые обменники уже по рыночным ценам.

Сравнив официальный и рыночный курс, НБУ наконец-то сделал так, что это направление «легкого заработка» уже не действует.

Более того, для верности Национальный банк изменил ежемесячный лимит снятия наличной валюты с гривневых платежных карт за границей на еженедельный: 12,5 тысячи гривен на семь календарных дней.

Возникает закономерный вопрос: что мешало НБУ принять это простое решение (смена месячного лимита на недельный) раньше.

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