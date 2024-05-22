Аналитики назвали факторы, препятствующие росту Bitcoin — Finance.ua

Аналитики назвали факторы, препятствующие росту Bitcoin Сегодня 03:38 — Криптовалюта

Аналитики назвали факторы, препятствующие росту Bitcoin

Аналитики исследовательской компании Santiment считают, что распродажа BTC мелкими трейдерами может отрицательно повлиять на стоимость флагманской криптовалюты

Эксперты Santiment подчеркнули, что на прошлой неделе, когда стоимость биткоина превысила $67 000, владельцы кошельков, на которых хранится менее 0,1 BTC , лишились большей части своих активов. Трейдеры массово продают BTC, что негативно влияет на стоимость флагманской криптовалюты. В то же время происходит сокращение числа криптокошельков с ненулевым балансом.

По данным аналитиков, криптокиты покупают биткоины, принадлежащие мелким трейдерам. Именно это является сигналом к ​​будущему бычьему ралли в среднесрочной перспективе. Однако эксперты не дали прогноза, насколько может вырасти курс биткоина в ближайшие несколько месяцев.

Относительно главного альтокина, по мнению специалистов Coinbase , эфириум в ближайшие несколько месяцев останется на ведущих позициях среди DeFi-проектов, а одобрение спотовых биржевых фондов на ETH повлечет за собой существенный рост актива. 23 мая решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) по заявке от управляющего активами VanEck станет одним из основных факторов давления на курс эфириума.

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noworries По материалам:

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