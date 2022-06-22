Аналитики JPMorgan Chase прогнозируют рост стоимости криптовалют уже в ближайшее время — Finance.ua

Аналитики JPMorgan Chase прогнозируют рост стоимости криптовалют уже в ближайшее время

Сегодня 19:36 — Финтех и Карты

Аналитики JPMorgan Chase прогнозируют рост стоимости криптовалют уже в ближайшее время

По данным американского инвестиционного банка JPMorgan Chase увеличение доли стейблкоинов на криптовалютном рынке означает будущий рост стоимости цифровых активов. Об этом сообщили аналитики JPMorgan.

«Доля стейблкоинов на общем криптовалютном рынке очень высока, что указывает на перепроданность обычных криптовалют и возможность значительного роста текущих цен», — подчеркнул аналитик JPMorgan Николаос Панигирцоглу.

На момент написания новости доля стейблкоинов на рынке выросла до 17%, а их капитализация составляет $155 млрд.

Инвесторам остается наблюдать за изменениями настроений рынка после прогноза аналитиков. Ибо, как оказалось, крупные инвестбанкиры, которые все больше вовлекаются в криптовалютный сектор, оказывают влияние на колебания рынка. Так, в мае стратеги JPMorgan Chase заявили, что биткоин имеет «значительный потенциал роста», и этим помогли изменить настроения на крипторынке, хоть и не надолго.

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