Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin на 77% в текущем году — Finance.ua
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Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin на 77% в текущем году

Криптовалюта
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Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin на 77% в текущем году
Аналитик спрогнозировал рост Bitcoin на 77% в текущем году
Анонимный криптовалютный эксперт и трейдер Inmortal поделился со своими 190 400 подписчиками в Twitter прогнозами по поводу будущего флагманского цифрового актива. Аналитик убежден, что Bitcoin имеет потенциал увеличиться на 77%.
По словам Inmortal, в ближайшее время BTC вырастет до $30 000. После этого у Bitcoin есть все шансы подняться выше.
«Ожидаю подъема медвежьего рынка в середине 2023 года», — подчеркнул аналитик.
Относительно главного альткоина, Inmortal ожидает, что эфириум будет торговаться по $1 400 уже в следующем месяце. Цена токена на момент написания новости составляет ETH $1 311,49
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Анализируя график стоимости Solana, которой недавно прогнозировавший крах, эксперт подчеркнул, что криптовалюта украинских разработчиков вырастет на 50% в течение следующих нескольких месяцев. По словам криптостратега, трейдеры, которые будут продолжать шортировать Solana, спровоцируют рост.
Напомним, в канун Нового года ситуация с Solana была критическая — за декабрь токен потерял 97% своей стоимости. Предпосылкой падения SOL стало банкротство FTX и Alameda Research. Обе фирмы инвестировали значительные средства в цифровой актив и блокчейн Solana, а Сэм Бенкман-Фрид проявлял высокую лояльность к криптоэкосистеме украинца Анатолию Яковенко.
Впрочем, невзирая на негативные прогнозы криптовалютных экспертов и угрозу краха, стоимость Solana в 2023 году начала восстанавливаться. За последние 7 дней токен вырос на 37,4%.
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По материалам:
noworries
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