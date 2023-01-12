Аналитик назвал три альткоина, которые существенно вырастут в 2023 году — Finance.ua

Аналитик назвал три альткоина, которые существенно вырастут в 2023 году Сегодня 04:25 — Криптовалюта

Трейдер под псевдонимом Cantering Clark поделился со своими 156 700 подписчиками в Твиттере собственной точкой зрения по поводу альткоинов, которые, вероятно, вырастут в 2023 году. Особые надежды эксперт возлагает на три токена: Decentraland (MANA), Frax Share (FXS) и ApeCoin (APE).

По словам Cantering Clark, MANA, принадлежащая проекту Decentraland, демонстрирует короткое медвежье сжатие, сигнализируя о готовности к дальнейшему росту.

«Интерес к GameFi и метавселенным растет. На мой взгляд, MANA имеет потенциал к дальнейшему увеличению цены, учитывая, что OI [Open Interest] почти вдвое превышает обычный показатель», — написал в Твиттере Cantering Clark.

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Вторым в списке претендентов на рост в 2023 году оказался токен протокола управления Frax FXS. По словам Cantering Clark, FXS формирует крепкое дно и готовится к прорыву.

«Я делаю ставку на то, что Frax Share вырастет уже совсем скоро», — подчеркнул аналитик.

Проанализировав график цен APE, Cantering Clark заявил, что нативный токен NFT-сообщества Bored Ape Yacht Club, вероятно, продолжит развиваться после того, как преодолеет уровень сопротивления. В настоящее время компания-разработчик BAYC переживает не лучшие времена — основатели студии Yuga Labs должны покинуть занимаемые должности.

Учредителей Bored Ape Yacht Сlub вынудили покинуть проект Yuga Labs, согласно постановлению суда. Причиной стала неявка на заседание по делу между Yuga Labs и NFT-художником Райдером Риппсом.

Отметим, что Cantering Clark не единственный эксперт, сделавший ставку на рост ApeCoin в 2023 году. Так, в начале декабря популярный анонимный криптостратег Altcoin Sherpa заявил, что АРЕ имеет высокие шансы успешно пережить медвежий рынок и вырасти.

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noworries По материалам:

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