АМКУ разрешил Укрпочте купить банк, последний шаг — решение Нацбанка
Антимонопольный комитет предоставил Укрпочте разрешение на приобретение «Альпари Банка», последний шаг — решение Нацбанка.
Об этом сообщил в Telegram гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
«В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпочта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпочта взялась за эту задачу. А еще — за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривна в бюджете. 10 миллиардов гривен за 3-4 года», — написал он.
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«Альпари банк» владеет минимальным из разрешенного уставным капиталом в 200 млн грн. За ІІІ квартала 2021 года банк имел 44,6 млн грн обязательств, 1,3 млн налогового долга и 8,3 млн грн убытков. Альпари — один из самых убыточных в Украине за ІІІ квартала.
У банка есть всего одно отделение. Официальный владелец банка с февраля 2016 года — гражданин ОАЭ и Украины Бахтари Хедаятоллах.
Справка Finance.ua:
- ранее акционерное общество «Укрпочта» объявило тендер на аналитико-консультационные работы по дальнейшей покупке коммерческого банка;
- «Укрпочта» достигла договоренности о покупке банка «Альпари банк» за 260 млн грн — на 60 млн грн больше минимальных требований к капиталу банка, установленных НБУ;
- Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпочты, согласовали сделку. Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, в настоящее время Укрпочта готовит пакет документов;
- Разговоры о покупке Укрпочтой банка ведутся еще с 2017 года после того, как НБУ не поддержал возможность получения компанией права предоставлять банковские услуги.
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