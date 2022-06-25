АМКУ разрешил Укрпочте купить банк, последний шаг — решение Нацбанка Сегодня 10:11 — Фондовый рынок

АМКУ разрешил Укрпочте купить банк, последний шаг — решение Нацбанка

Антимонопольный комитет предоставил Укрпочте разрешение на приобретение « Альпари Банк а», последний шаг — решение Нацбанка.

Об этом сообщил в Telegram гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

«В условиях, когда многие отделения банков закрыты, нет связи и там работает исключительно Укрпочта, очень важно появление современных банковских услуг. Укрпочта взялась за эту задачу. А еще — за задачу сэкономить средства стране, которой важна каждая гривна в бюджете. 10 миллиардов гривен за 3-4 года», — написал он.

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«Альпари банк» владеет минимальным из разрешенного уставным капиталом в 200 млн грн. За ІІІ квартала 2021 года банк имел 44,6 млн грн обязательств, 1,3 млн налогового долга и 8,3 млн грн убытков. Альпари — один из самых убыточных в Украине за ІІІ квартала.

У банка есть всего одно отделение. Официальный владелец банка с февраля 2016 года — гражданин ОАЭ и Украины Бахтари Хедаятоллах.

Справка Finance.ua:

ранее акционерное общество «Укрпочта» объявило тендер на аналитико-консультационные работы по дальнейшей покупке коммерческого банка;

«Укрпочта» достигла договоренности о покупке банка «Альпари банк» за 260 млн грн — на 60 млн грн больше минимальных требований к капиталу банка, установленных НБУ;

Кабинет министров и Министерство инфраструктуры, владелец Укрпочты, согласовали сделку. Теперь согласие на покупку должен дать Национальный банк, в настоящее время Укрпочта готовит пакет документов;

Разговоры о покупке Укрпочтой банка ведутся еще с 2017 года после того, как НБУ не поддержал возможность получения компанией права предоставлять банковские услуги.

Економічна Правда По материалам:

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