На «Мегабанк» претендуют два потенциальных инвестора — Finance.ua

На «Мегабанк» претендуют два потенциальных инвестора Сегодня 10:13 — Фондовый рынок

На «Мегабанк» претендуют два потенциальных инвестора

Два потенциальных инвестора заинтересованы приобрести признанный неплатежеспособным « Мегабанк ».

Они подали заявки на допуск к участию в открытом конкурсе, объявленном Фондом гарантирования вкладов, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Имена инвесторов держатся в тайне.

Допуск к участию в конкурсе означает, что потенциальный инвестор имеет право ознакомиться с информацией о банке в информационной комнате и принять решение о следующем шаге. Следующим шагом является подача в Фонд гарантирования заинтересованными инвесторами конкурсных предложений для участия в открытом конкурсе с целью вывода «Мегабанка» с рынка иным образом, чем ликвидация банка.

22 июня исполнительная дирекция Фонда приняла решение о продлении срока временной администрации в банке на один месяц — до 2 августа — и продлила до 7 июля срок подачи конкурсных предложений заинтересованными инвесторами. Также продлена возможность для других заинтересованных инвесторов для подачи заявок на допуск к участию в открытом конкурсе до 30 июня (включительно).

Целью объявленного открытого конкурса является поиск наименее затратного для Фонда и наилучшего для вкладчиков и кредиторов способа вывода банка с рынка и инвестора, желающего и способного реализовать этот способ. Законом предусмотрено несколько вариантов — от продажи банка целиком до передачи части его активов и обязательств.

«Нужно понимать, что принятие НБУ решения о неплатежеспособности того или иного банка фактически означает, что до этого были реализованы все сценарии для сохранения его на рынке. После принятия постановления НБУ о неплатежеспособности возобновление деятельности банка возможно только в единственном случае — его продажи другому собственнику, который приведет деятельность банка в соответствие с требованиями банковского законодательства, в том числе докапитализирует», — пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

Напомним, 2 июня НБУ признал «Мегабанк» неплатежеспособным, а уже на следующий день ФГВФЛ ввел в банке временную администрацию.

Фінансовий клуб По материалам:

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