На «Мегабанк» претендуют два потенциальных инвестора — Finance.ua

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На «Мегабанк» претендуют два потенциальных инвестора

Фондовый рынок
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На «Мегабанк» претендуют два потенциальных инвестора
На «Мегабанк» претендуют два потенциальных инвестора
Два потенциальных инвестора заинтересованы приобрести признанный неплатежеспособным «Мегабанк».
Они подали заявки на допуск к участию в открытом конкурсе, объявленном Фондом гарантирования вкладов, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
Имена инвесторов держатся в тайне.
Допуск к участию в конкурсе означает, что потенциальный инвестор имеет право ознакомиться с информацией о банке в информационной комнате и принять решение о следующем шаге. Следующим шагом является подача в Фонд гарантирования заинтересованными инвесторами конкурсных предложений для участия в открытом конкурсе с целью вывода «Мегабанка» с рынка иным образом, чем ликвидация банка.
22 июня исполнительная дирекция Фонда приняла решение о продлении срока временной администрации в банке на один месяц — до 2 августа — и продлила до 7 июля срок подачи конкурсных предложений заинтересованными инвесторами. Также продлена возможность для других заинтересованных инвесторов для подачи заявок на допуск к участию в открытом конкурсе до 30 июня (включительно).

Что происходит с Мегабанком

Целью объявленного открытого конкурса является поиск наименее затратного для Фонда и наилучшего для вкладчиков и кредиторов способа вывода банка с рынка и инвестора, желающего и способного реализовать этот способ. Законом предусмотрено несколько вариантов — от продажи банка целиком до передачи части его активов и обязательств.
«Нужно понимать, что принятие НБУ решения о неплатежеспособности того или иного банка фактически означает, что до этого были реализованы все сценарии для сохранения его на рынке. После принятия постановления НБУ о неплатежеспособности возобновление деятельности банка возможно только в единственном случае — его продажи другому собственнику, который приведет деятельность банка в соответствие с требованиями банковского законодательства, в том числе докапитализирует», — пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.
Напомним, 2 июня НБУ признал «Мегабанк» неплатежеспособным, а уже на следующий день ФГВФЛ ввел в банке временную администрацию.
По материалам:
Фінансовий клуб
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