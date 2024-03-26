Американский Qashqai: представлен новый недорогой кроссовер Nissan (фото, видео) — Finance.ua
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Американский Qashqai: представлен новый недорогой кроссовер Nissan (фото, видео)

Технологии&Авто
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Американский Qashqai: представлен новый недорогой кроссовер Nissan (фото, видео)
Американский Qashqai: представлен новый недорогой кроссовер Nissan (фото, видео), Фото: Nissan
В США представили новый Nissan Kicks второго поколения. Недорогой компактный кроссовер поступит в продажу с лета по цене менее 25 000 долларов.
Его подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.
Кроссовер подрос в размерах
Кроссовер подрос в размерах, Фото: Nissan
Кроссовер Nissan Kicks кардинально изменился — дизайн выполнен в новом фирменном стиле. Основная его черта — широкая решетка радиатора с интегрированной оптикой. У авто высокий капот и изогнутая оконная линия, а крыша стала более покатой. Сзади установлены узкие Г-образные фонари. К тому же модель подросла и заменила на американском рынке Nissan Qashqai/Rogue Sport.
Размеры Nissan Kicks 2024:
  • длина — 4366 мм;
  • ширина — 1801 мм;
  • высота — 1631 мм;
  • колесная база — 2664 мм.
На передней панели установлено два дисплея
На передней панели установлено два дисплея, Фото: Nissan
В салоне Nissan Kicks 2024 на передней панели установили два дисплея. Кроссовер стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос и составляет 1700 л со сложенными задними креслами.
Среди опций появились камеры кругового обзора и акустика Bose с 10 динамиками. Во всех Nissan Kicks 2024 есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль дорожной разметки и «слепых» зон.
Новый Nissan Kicks дебютировал с 2,0-литровым 141-сильным бензиновым двигателем предыдущего поколения Qashqai и вариатором. Позже может появиться гибридная версия e-power.
Кроссовер Nissan предложат не только с передним, но и полным приводом. Клиренс авто вырос до 213 мм.
По материалам:
Фокус
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