Американский фастфуд начал прием криптовалют в качестве оплаты — Finance.ua

Chipotle — не единственный ресторан, принимающий сегодня криптовалюту. Среди длинного списка заведений есть компания Subway, которая начала принимать биткоины еще в 2013 году, Pizza Hut в Венесуэле и Starbucks. К слову, некоторые рестораны Сингапура принимают оплату криптовалютами, несмотря на госрегулирование.
Прием криптовалют — далеко не первая диджитал-активность Chipotle — в прошлом году на Хэллоуин сеть создала виртуальный ресторан в метавселенной Roblox. Игроки могли одевать свои аватары в тематические костюмы, использовав, например, мумию бурито или пакет чипсов в качестве привидения. В этом эксперименте первые 100 тысяч пользователей получили бесплатные виртуальные бурито, которые можно было обменять на настоящие в реальных магазинах.