Американский фастфуд начал прием криптовалют в качестве оплаты — Finance.ua

Американский фастфуд начал прием криптовалют в качестве оплаты

Сегодня 18:33 — Финтех и Карты

Американский фастфуд начал прием криптовалют в качестве оплаты

Популярная сеть ресторанов быстрого питания Chipotle разрешит клиентам расплачиваться криптовалютой. Платежи собираются производить с помощью шлюза Flexa.

Оплата через Flexa будет доступна почти во всех 3000 заведениях Chipotle в США. Платформа цифровых платежей поддерживает около сотни валют, включая BTC и ETH.

Чтобы оплатить свой обед криптовалютой, клиентам нужно иметь загруженный кошелек Gemini или SPEDN и воспользоваться им в заведении при расчете.

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Chipotle — не единственный ресторан, принимающий сегодня криптовалюту. Среди длинного списка заведений есть компания Subway, которая начала принимать биткоины еще в 2013 году, Pizza Hut в Венесуэле и Starbucks. К слову, некоторые рестораны Сингапура принимают оплату криптовалютами, несмотря на госрегулирование.

Прием криптовалют — далеко не первая диджитал-активность Chipotle — в прошлом году на Хэллоуин сеть создала виртуальный ресторан в метавселенной Roblox. Игроки могли одевать свои аватары в тематические костюмы, использовав, например, мумию бурито или пакет чипсов в качестве привидения. В этом эксперименте первые 100 тысяч пользователей получили бесплатные виртуальные бурито, которые можно было обменять на настоящие в реальных магазинах.

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