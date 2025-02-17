Американская торговая палата призывает к пересмотру законопроекта о регулировании фармрынка — Finance.ua

Американская торговая палата призывает к пересмотру законопроекта о регулировании фармрынка Сегодня 15:44

Американская торговая палата в Украине выразила обеспокоенность в связи с принятием Верховной Радой законопроекта № 11 493, предусматривающего значительные изменения в регулировании фармацевтического рынка.

Об этом сообщает Американская торговая палата.

Компании отмечают, что эти изменения могут создать серьезные риски для стабильности отрасли и доступности лекарств.

Одним из главных замечаний Палаты является то, что законопроект был изменен в процессе рассмотрения таким образом, что не соответствует предмету первоначального регулирования. Это грубое нарушение законодательной процедуры, противоречащее Регламенту Верховной Рады Украины.

Также Палата обращает внимание на то, что новые правила могут привести к подрыву прозрачности регуляторной политики. Это усложнит работу международных компаний, работающих в Украине, поскольку правила игры становятся непредсказуемыми и не отвечают международным стандартам.

Еще одним отрицательным последствием может стать уменьшение конкуренции на рынке лекарственных средств. Введенные ограничения могут искусственно ограничить доступ к определенным лекарствам, что отрицательно скажется на выборе пациентов и может спровоцировать дефицит жизненно необходимых препаратов.

Американская торговая палата призывает власти обеспечить открытый процесс консультаций с бизнесом для обсуждения механизмов регулирования цен на лекарственные средства. Эксперты считают, что принятие любых изменений должно происходить в координации с международными партнерами, чтобы обеспечить их соответствие европейским стандартам.

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