Американская торговая палата призывает к пересмотру законопроекта о регулировании фармрынка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Американская торговая палата призывает к пересмотру законопроекта о регулировании фармрынка

17
Американская торговая палата в Украине выразила обеспокоенность в связи с принятием Верховной Радой законопроекта № 11 493, предусматривающего значительные изменения в регулировании фармацевтического рынка.
Об этом сообщает Американская торговая палата.
Компании отмечают, что эти изменения могут создать серьезные риски для стабильности отрасли и доступности лекарств.
Одним из главных замечаний Палаты является то, что законопроект был изменен в процессе рассмотрения таким образом, что не соответствует предмету первоначального регулирования. Это грубое нарушение законодательной процедуры, противоречащее Регламенту Верховной Рады Украины.
Также Палата обращает внимание на то, что новые правила могут привести к подрыву прозрачности регуляторной политики. Это усложнит работу международных компаний, работающих в Украине, поскольку правила игры становятся непредсказуемыми и не отвечают международным стандартам.
Еще одним отрицательным последствием может стать уменьшение конкуренции на рынке лекарственных средств. Введенные ограничения могут искусственно ограничить доступ к определенным лекарствам, что отрицательно скажется на выборе пациентов и может спровоцировать дефицит жизненно необходимых препаратов.
Американская торговая палата призывает власти обеспечить открытый процесс консультаций с бизнесом для обсуждения механизмов регулирования цен на лекарственные средства. Эксперты считают, что принятие любых изменений должно происходить в координации с международными партнерами, чтобы обеспечить их соответствие европейским стандартам.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.