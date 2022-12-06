Американская благотворительная организация HIAS выплатит по 6600 гривен: кто может подать заявку — Finance.ua

Американская благотворительная организация HIAS выплатит по 6600 гривен: кто может подать заявку Сегодня 16:06 — Личные финансы

Американская благотворительная организация HIAS выплатит по 6600 гривен: кто может подать заявку

Американская благотворительная организация HIAS выплатит пособие пострадавшим от войны жителям Киевской и Харьковской областей. Денежная помощь предоставляется в размере 2200 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Кому доступна выплата

По данным пресс-службы, обратиться за финансовой помощью могут люди, потерявшие жилье и средства к существованию в результате военных действий, а также уязвимые семьи ВПЛ из этих областей. Кроме того, помощь могут получить лица с инвалидностью, члены неполных семей.

Кто имеет право подать заявку:

Семьb ВПЛ, которые были перемещены в течение последних 30 дней.

Пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи, средств к существованию (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.д.) в результате проведения военных действий.

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Внутренние переселенцы или люди, которые переместились более 30 дней назад, имеют доход менее 5400 гривен на человека (за последние 3 месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:

имеют двоих или более детей,

есть лица с инвалидностью.

домохозяйство ведется одним лицом (мужчиной или женщиной).

есть беременные женщины и женщины с детьми младше 2 лет.

имеют пожилых людей (55+ лет) в семье.

Напомним, Минсоцполитики прекратило прием заявок на платформе «єДопомога» на выплату денежной помощи от международных организаций из-за того, что граждане Украины уже подали более 10 млн заявок.

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