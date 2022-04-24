Американская Air Lease спишет 27 оставшихся в России самолетов на 800 миллионов долларов — Finance.ua

Американская Air Lease спишет 27 оставшихся в России самолетов на 800 миллионов долларов

Сегодня 12:21 — Фондовый рынок

Американская лизинговая компания Air Lease Corporation спишет стоимость 27 оставшихся в россии самолетов после введения санкций на сумму около 802 млн дол.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Маловероятно, что компания вернет в собственность самолеты, которые не возвращены и остаются в россии», — говорится в заявлении Air Lease.

Списание, включающее 21 самолет, принадлежащий компании, и шесть самолетов в управляемом парке Air Lease, будет отражено в отчете о прибылях за первый квартал, запланированном на 5 мая.

Air Lease заявила, что не ожидает, что списание приведет к существенным будущим денежным расходам, и что рассматривает страховые претензии для возмещения ущерба, связанного с самолетами.

Сейчас международные лизингодатели добиваются возвращения из России более 400 самолетов стоимостью почти $10 млрд.

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