AliExpress заморозил инвестиции в рф — Finance.ua

AliExpress заморозил инвестиции в рф, www.cheapism.com
Китайский сервис AliExpress приостанавливает все свои инвестиции в развитие на рынке россии.
Об этом сообщило несколько источников The Bell.
В частности:
заморозка инвестиций в проекты, требующие значительных инвестиций;
заморозка инвестиций в развитие логистики;
приостановка маркетинговых активностей.
Правда, причина таких действий — не война в Украине, а летящая в бездну российская экономика. Стремительное падение курса рубля, падение покупательной способности населения, потеря работы людьми из-за остановки работы международных компаний. Как следствие, все крупные игроки, еще совсем недавно готовые инвестировать в будущее развитие, теперь останавливают проекты.
AliExpress — не единственный проект родом из Китая, сокращающий свое присутствие в россии. Ранее компания Sinopec остановила инвестицию в $500 млн в проект в рф. Причина — переживают из-за возможных контрсанкций.