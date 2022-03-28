AliExpress заморозил инвестиции в рф — Finance.ua

AliExpress заморозил инвестиции в рф

Сегодня 18:38 — Фондовый рынок

AliExpress заморозил инвестиции в рф, www.cheapism.com

Китайский сервис AliExpress приостанавливает все свои инвестиции в развитие на рынке россии.

Об этом сообщило несколько источников The Bell.

В частности:

заморозка инвестиций в проекты, требующие значительных инвестиций;

заморозка инвестиций в развитие логистики;

приостановка маркетинговых активностей.

Правда, причина таких действий — не война в Украине, а летящая в бездну российская экономика. Стремительное падение курса рубля, падение покупательной способности населения, потеря работы людьми из-за остановки работы международных компаний. Как следствие, все крупные игроки, еще совсем недавно готовые инвестировать в будущее развитие, теперь останавливают проекты.

AliExpress — не единственный проект родом из Китая, сокращающий свое присутствие в россии. Ранее компания Sinopec остановила инвестицию в $500 млн в проект в рф. Причина — переживают из-за возможных контрсанкций.

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