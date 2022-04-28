AliExpress перестал принимать карты российских банков, попавших под санкции — Finance.ua

AliExpress перестал принимать карты российских банков, попавших под санкции

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AliExpress перестал принимать карты российских банков, попавших под санкции

Глобальная торговая площадка AliExpress перестала принимать карты российских банков, попавших под санкции.

Об этом сообщает российское издание MK.RU.

«россияне сообщают, что столкнулись со сложностями при оплате онлайн-покупок на глобальной виртуальной торговой площадке AliExpress. Как уточняют потребители, маркетплейс перестал принимать оплату с карт российских банков, попавших под западные санкции», — пишет российское издание.

Жители рф все еще могут оплатить товары на AliExpress, воспользовавшись финансовым сервисом QIWI.

Такое сообщение видят жители рф, когда пытаются оплатить заказ картой российского банка. Источник: российские СМИ.

В «AliExpress россия» российскому изданию сообщили, что компания столкнулась со сложностями при обработке платежей. Ранее там заверяли, что продолжат обслуживать российских клиентов, несмотря на санкции со стороны США и Евросоюза, а все платежи будут осуществляются в обычном режиме.

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