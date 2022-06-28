Активность соискателей за год возросла в 4 раза — Finance.ua

Активность соискателей за год возросла в 4 раза Сегодня 08:02 — Личные финансы

Активность соискателей за год возросла в 4 раза

Кризис на рынке труда повысил активность украинцев в поисках работы. В начале войны произошло полное замирание рынка труда. Работодатели и работники занимались прежде всего безопасностью, подбор персонала прекратился, специалисты тоже не занимались поиском работы. В июне продолжается постепенное обновление рынка труда, однако этот процесс происходит медленными темпами. Актуальных вакансий на сайте grc.ua до сих пор в 4,5 раза меньше, чем было до войны.

Ищут ли работу украинцы?

Соискатели проявляют большую активность. Это понятно: большинство украинцев либо потеряли работу, либо получают не полную заработную плату. Желающих найти работу или подработку гораздо больше, чем вакансий. Еженедельно добавляется почти 10% новых пользователей сайта grc.ua, продолжительность сеанса (т.е. время, сколько ищущий работу пользуется сайтом и ищет информацию о вакансиях) на 89% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Только за прошлую неделю было почти 12 тысяч откликов на вакансии. Количество соискателей, заходивших на сайт в поисках работы, достигло показателей июня прошлого года. В то же время, вариантов работы сейчас значительно меньше, чем это было, поэтому на всех желающих найти работу вакансий не хватает.

Лето обычно характеризуется снижением активности на рынке труда, а пик активности приходится на начало бизнес-сезона в сентябре. Этим летом отпуска не планирует подавляющее большинство украинцев. Соискатели сейчас активно ищут работу или подработку. В июне на 1 вакансию на grc.ua в среднем откликается 12 человек. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года этот показатель был в 4 раза меньше. Этому способствует не только уменьшение количества вакансий, но более сознательный подход к поиску работы.

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Кандидаты изменили свое отношение к процессу поиска работы. Все реже они просто ждут, пока работодатель обратит на них внимание, и все чаще используют для поиска работы все доступные каналы.

Активнее всего ищут работу и откликаются на вакансии административные работники, ИТ-специалисты, студенты и специалисты, начинающие карьерный путь, менеджеры по продажам, водители и специалисты по логистике. Высокая конкуренция среди представителей высшего менеджмента и административного персонала, у них на одну вакансию претендует в среднем 14 кандидатов.

Справка Finance.ua:

По данным work.ua, на одну вакансию претендуют 15-20 кандидатов. Лидерами по количеству актуальных вакансий являются направления, связанные с продажами. Также в список популярных специальностей входят водители, бухгалтеры, логисты и рабочие специальности, а количество предложений работы в гостиничном и туристическом бизнесе упало;

средняя заработная плата во всех вакансиях на grc.ua составляет 20 100 грн.



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