10 вакансий для работников без опыта — Finance.ua

10 вакансий для работников без опыта Сегодня 13:04 — Личные финансы

10 вакансий для работников без опыта

Из-за полномасштабной войны количество безработных в Украине постоянно растет. Предприятия и организации многих отраслей сокращают работников и закрываются. Но что делать тем, кто готов искать опыт в новой профессии и учиться новому? В подборке от Work.ua аналитики собрали 10 актуальных вакансий, где работодатели готовы взять сотрудников без опыта работы.

Зарплата: 20 000 грн.

Компания Greative Mind ищет в свою команду дизайнера обложек видео для YouTube на дистанционную работу. Кандидату важно владеть фотошопом на среднем уровне и выше и меть понимание композиции. Сотрудник будет анализировать текущие тренды и создавать обложки.

Условия работы: график работы — 5/2 со вторника по субботу, воскресенье и понедельник — выходные.

Зарплата: 10 000 грн.

Онлайн-школа бухгалтерии AVS ищет ассистента по маркетингу в Киеве. Работодатель ожидает от кандидата заинтересованности в digital-маркетинге и сфере онлайн образования, умения самостоятельно организовать свою работу. Сотрудник будет готовить аналитику, лендинги на конструкторах, проводить интеграции лендингов с сервисом эмейл-рассылок, писать и настраивать письма, взаимодействовать с подрядчиками, создавать трансляции на YouTube и прочее.

Условия работы: компенсация за трансляции в вечернее время, официальное трудоустройство, прокачка знаний в digital-маркетинге.

Зарплата: до 15000 грн.

Сервис по доставке Glovo в поисках курьера на транспорте в Ивано-Франковске. Курьер должен будет доставлять небольшие заказы весом до 9 килограммов по городу.

Радиус ограничен, поэтому не нужно будет привозить доставку из одного конца города в другой.

Условия работы: еженедельные выплаты и гибкий график — курьер самостоятельно решает, когда начинать доставку.

Зарплата: 12 000–14 000 грн.

Сеть магазинов цифровой техники MTA ищет бухгалтера-кассира в Черновцах. По словам работодателя, работа очень ответственная. Кандидат на должность должен иметь образование в финансовой сфере, быть готовым к расчетам и работе с большими суммами денег. Работнику нужно принимать наличные деньги от сотрудников, магазинов, партнеров и автоперевозчиков, оплачивать текущие счета компании, платить налоги, выдавать заработную плату сотрудникам и прочее.

Условия работы: работа по графику с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, оплачиваемые отпуска и больничные.

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Зарплата: 14 000–20 000 грн + премии.

Компания «Фишер-Мукачево» ищет прессовщика в Мукачево. Опыт работы оператором на производствах станет преимуществом для кандидата. Еще нужно работать за компьютером на уровне уверенного пользователя.

Условия работы: график работы посменный: первая смена с 6:20 до 17:00, вторая смена с 17:00 до 3:30. Смены чередуются еженедельно, возможна работа в субботу. Сверхурочные часы оплачиваются, есть питание по льготной цене (комплекс — 7 грн), бесплатная транспортировка и ежегодные медицинские обследования работников.

Зарплата: 10 000–15 000 грн.

Угольное предприятие DTEK приглашает на работу без профессии разнорабочего в Павлоград из Лозовой. Работодатель предлагает получить профессию за счет средств предприятия и гарантированное место работы.

Условия работы: официальное трудоустройство, полный социальный пакет (частичная компенсация отопления или обеспечения углем, доставка до/с рабочего места, обеспечение спецодеждой и спецобувью, два отпуска в год; оздоровительные путевки), медицинское страхование, обеспечение жильем, сменный график работы.

Зарплата: 12 000 грн.

IT-компания Insoft Ukraine ищет ассистента руководителя на дистанционную работу. Работодатель ожидает от работника владения английским языком на уровне Intermadiate, владения письменным украинским, способности работать самостоятельно, быстро учиться и ориентироваться на результат. Преимуществом будет наличие навыков в сфере психологии или менеджмента. В обязанности работника входят: выполнение поручений руководителя, помощь и решение организационных задач, ведение документации, поиск и анализ необходимой информации.

Условия работы: удаленная работа.

Зарплата: 25 000 грн.

Сеть косметологических центров «Лазерхауз» в поиске косметолога в Тернополе. Требования к кандидату — наличие медицинского образования. В обязанности работника будет входить предоставление косметологических услуг для лица: пилинги, чистки, инъекции, удаление татуировок, подбор и рекомендации клиентам по домашнему уходу.

Условия работы: график работы — 2 дня в неделю. Работодатель предлагает обучение с дальнейшим трудоустройством. Работники получают —50% на услуги компании.

Зарплата: 15 000 — 30 000 грн.

В Киеве ищут начинающего мастера с навыками качественного и быстрого выполнения маникюра, выравнивания ногтевой пластины, покрытия гель-лаком под кутикулу.

Условия работы: рабочий график индивидуальный — с 10:00 до 21:00 посменно. Все материалы предоставляет студия, мастер должен иметь только инструменты. Оплата за работу ежедневная.

Зарплата: 15 000–20 000 грн.

Пиццерия «Datterino» в Киеве ищет пиццайоло, который готов учиться и профессионально развиваться. Понадобится опыт работы с деревянной печкой, а также любовь к итальянской пицце и процессу ее выпекания.

Условия работы: график работы — 3/3 или 4/4 с 10:00 до 22:00. Есть премиальная система, а сверхурочная работа оплачивается дополнительно.

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