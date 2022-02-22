airBaltic приостанавливает ночные рейсы в Украину до конца февраля — Finance.ua
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airBaltic приостанавливает ночные рейсы в Украину до конца февраля

Сегодня 17:30Фондовый рынок
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airBaltic приостанавливает ночные рейсы в Украину до конца февраля
Латвийская авиакомпания airBaltic приостанавливает ночные рейсы в/из Украины до конца февраля 2022 года. Также там пока не будут проводить полеты из Риги в Одессу.
Об этом говорится в заявлении от 22 февраля.
«В сложившейся ситуации компания решила до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Компания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс», — сообщила airBaltic.
В частности, из-за этого решения отменяются пять ночных рейсов между Киевом и Вильнюсом и два рейса между Одессой и Ригой. Пассажирам предложат перенести бронирование на другие рейсы.
В то же время дневные рейсы airBaltic сохраняются — на этой неделе авиакомпания ежедневно продолжит летать между Киевом и Ригой и выполнять два рейса между Киевом и Вильнюсом.
По материалам: Економічна Правда
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