AI, ERP, Fraud и финансы: событие, где CFO получают не идеи, а решения — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ AI, ERP, Fraud и финансы: событие, где CFO получают не идеи, а решения Сегодня 10:10

AI, ERP, Fraud и финансы: событие, где CFO получают не идеи, а решения

Вы уже четвёртый год подряд управляете финансами бизнеса в условиях войны. Решения, которые вы принимаете сегодня, будут определять будущее вашей компании на десятилетия вперёд. Это требует решимости, терпения и… инноваций. Что работает лучше всего? От каких подходов стоит отказаться? И как подготовиться к вызовам 2026 года?

Brave CFO Gathering — первом событии цикла Ответы на эти вопросы вы получите 6 июня на— первом событии цикла 23-го Ukrainian CFO Forum — форума с более чем 20-летней историей.

Для читателей Finance действует скидка 15% на все форматы билетов по промокоду BraveFinance. Макроэкономический прогноз, лучшие практики топ-менеджеров, ценные инсайты. Не абстрактные идеи, а рабочие инструменты для достижения ваших бизнес-целей.

Что вас ждёт?

Традиционно организаторы пригласили представителей восьми ключевых отраслей экономики: агро, промышленность, ритейл, логистика, FMCG, производство и e-commerce. Программа конференции построена так, чтобы на одной площадке объединить игроков из разных бизнес-сред со всей Украины. С каждым годом к ним присоединяется всё больше технологических компаний. И это логично — финансовую функцию невозможно представить без кода, API и аналитики в реальном времени.

Первое событие цикла пройдёт в Киеве уже 6 июня. Три сессии, 25+ спикеров, 8+ часов интенсивных дискуссий, посвящённых автоматизации на примере кейсов «Новой Почты», Orbico, «ВЕНТС», обсуждению цифровых решений в управлении продуктивностью, модернизации ERP-систем, а также изменяющейся роли CFO в реальном секторе.

На Brave CFO Gathering 2025 Мэтт Фалкай, директор по бухгалтерии компании Scopely (гигант в сфере гейминга с миллиардными оборотами), и Светлана Проценко, финансовый директор GSN Games (недавно стала частью Scopely), поделятся опытом внедрения GenAI в ежедневную работу финансовых команд.

Также в программе — панельная дискуссия о том, как внедрять ERP в условиях кризиса и не потерять контроль. О реальных кейсах, провалах и прорывах при внедрении новых систем расскажут CFO компаний LPP Ukraine, Оболонь, Биосфера и Continental Farmers Group. Модерировать панель будет Ирина Левковская, Group CFO Rozetka-EVO.

мастер-класс от совладельца Neurotrack и EON+ Виталия Миняйло — приятный бонус для тех, кто работает с ИИ, учитывая не только прибыль, но и риски. Следить за обновлениями программы можно на Завершит событие отдельныйот совладельца— приятный бонус для тех, кто работает с ИИ, учитывая не только прибыль, но и риски. Следить за обновлениями программы можно на официальном сайте

Партнёры события: Business Evolution, Payoneer, Asters, Innoware, ПУМБ, SMART business, TOMCAS, Sapiens Tech, Вчасно, AC Crowe Ukraine, ACCA, CFO Club Ukraine, ASCANIA, Silpo Voyage, Lavazza, Tanqueray, IT-Enterprise.

Организаторы пригласили более 25 спикеров, которые примут участие в 3 сессиях. Среди них:

CFO и финансовые директора:

● Юлия Данкова, CFO Metinvest

● Татьяна Тимченко, CFO Новая Почта

● Виктор Поддубный, директор по финансам и бизнес-результативности, Danone

● Светлана Проценко, CFO GSN Games

● Татьяна Стеценко, руководитель департамента финансов «ВЕНТС»

● Евгений Корнеев, заместитель генерального директора по внутреннему контролю и управлению рисками IMC

Собственники, CEO:

● Дмитрий Попинако, CEO, основатель Innoware

● Виталий Миняйло, сооснователь EON+ и Neurotrack

● Андрей Олексюк, CCO Business Evolution

● Антон Скоков, CEO «Вчасно»

● Константин Юрченко, коммерческий директор «Вчасно»

Инноваторы, технологические эксперты:

● Антон Ищенко, Head of R&D Products, Metinvest Digital

● Андрей Тонконог, Senior AX/FO Consultant, SMART business

● Анастасия Кацан, бизнес-аналитик, Innoware

● Святослав Огреба, руководитель форензик-практики Asters

● Елена Потопальская, управляющий партнёр AC Crowe Ukraine

Представители гос- и регуляторного сектора:

● Вита Форсюк, советник главы НКЦБФР, к.ю.н.

Жизнеспособность компании напрямую зависит от скорости адаптации к революционным изменениям. Что изменится в роли CFO, когда искусственный интеллект окончательно интегрируется в бюджетирование? Как реагировать на новые требования международного комплаенса, сохраняя при этом скорость принятия решений? Какие финансовые функции стоит автоматизировать уже сейчас — а какие пока рано передавать машине?

Ответы на эти и другие вопросы ищите в программе форума. Вот лишь некоторые ключевые темы:

● ERP-панель: инсайты, провалы и успехи трансформации в реальном секторе

● Налоговая трансформация: цифровые активы, прозрачность и новые правила

● Устойчивый рост: управление капиталом, продуктивностью и технологиями

● Новые технологии оптимизации бизнес-процессов: сотрудничество CFO и IT-директоров

● Инновации и устойчивость в новой реальности

● Международные стандарты + украинская специфика = успешная ERP-трансформация

● Финансовая функция нового поколения: как GenAI уже меняет роль CFO

● AI Fraud: угрозы для CFO

Форум Финансовых Директоров Украины (Ukrainian CFO Forum) — единственный в Украине форум о современном бизнесе глазами финансиста. Его главная цель — вооружить CFO информацией, которая поможет принимать взвешенные решения и двигаться вперёд.

Личные связи, завязанные на форуме, годами помогают реализовывать проекты между компаниями. Даже те, кто уже нашёл поддержку, возвращаются снова. По словам основателя проекта Андрея Кувшинова, сегодня каждый CFO должен генерировать только те сценарии, которые помогут трансформировать бизнес и экономику под требования современности.

Для сообщества Finance команда FAService предоставляет специальные условия участия. С промокодом BraveFinance можно получить скидку 15% на все категории участия. Промокод действует до 02.06.2025.

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