930 сил и 4,4 л на 100 км: представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории (видео) — Finance.ua

930 сил и 4,4 л на 100 км: представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории (видео) Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

930 сил и 4,4 л на 100 км: представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории (видео)

У Mercedes-Benz S-Class W223 появилась новая сверхмощная модификация стоимостью 405 000 евро. Создали ее в немецком ателье Brabus и на его сайте раскрыли подробности спортивного седана.

За основу взяли заряженный вариант Mercedes-AMG S63 E-Performance. Название проекта Brabus 930 указывает на увеличенную мощность гибридной установки с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Суммарно они развивают 930 л. с. и обеспечивают 1510 Нм крутящего момента.

Тяжелый 2,6-тонный седан Mercedes Brabus способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с, а его максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Это самый быстрый Mercedes S-Class в истории. Вместе с тем, в комбинированном цикле гибрид потребляет всего 4,4 л на 100 км и способен передвигаться на электротяге.

Новая выхлопная система сделала звук восьмерки более громким и сочным. К тому же у Brabus доработали пневмоподвеску и занизили Mercedes S-Class.

Отличить новый Brabus 930 от стандартного Mercedes-AMG S63 можно по новой решетке радиатора, карбоновому обвесу, спойлеру и 22-дюймовым кованым дискам Monoblock ZM Platinum Edition. Салон украшен кожей и карбоном, причем доступны необычные цвета.

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Фокус По материалам:

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