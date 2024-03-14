930 сил и 4,4 л на 100 км: представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

930 сил и 4,4 л на 100 км: представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории (видео)

Технологии&Авто
1
930 сил и 4,4 л на 100 км: представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории (видео)
930 сил и 4,4 л на 100 км: представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории (видео)
У Mercedes-Benz S-Class W223 появилась новая сверхмощная модификация стоимостью 405 000 евро. Создали ее в немецком ателье Brabus и на его сайте раскрыли подробности спортивного седана.
930 сил и 4,4 л на 100 км: представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории (видео)
За основу взяли заряженный вариант Mercedes-AMG S63 E-Performance. Название проекта Brabus 930 указывает на увеличенную мощность гибридной установки с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором. Суммарно они развивают 930 л. с. и обеспечивают 1510 Нм крутящего момента.
930 сил и 4,4 л на 100 км: представлен самый быстрый Mercedes S-Class в истории (видео)
Тяжелый 2,6-тонный седан Mercedes Brabus способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с, а его максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Это самый быстрый Mercedes S-Class в истории. Вместе с тем, в комбинированном цикле гибрид потребляет всего 4,4 л на 100 км и способен передвигаться на электротяге.

Читайте также: Авто из Германии: как пригнать без посредников

Новая выхлопная система сделала звук восьмерки более громким и сочным. К тому же у Brabus доработали пневмоподвеску и занизили Mercedes S-Class.
Отличить новый Brabus 930 от стандартного Mercedes-AMG S63 можно по новой решетке радиатора, карбоновому обвесу, спойлеру и 22-дюймовым кованым дискам Monoblock ZM Platinum Edition. Салон украшен кожей и карбоном, причем доступны необычные цвета.
Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Оформить Зеленую карту онлайн 🚗

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.