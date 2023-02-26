70% украинских беженцев имеют высшее образование. Это выше средних показателей стран ЕС — Finance.ua
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70% украинских беженцев имеют высшее образование. Это выше средних показателей стран ЕС

Личные финансы
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70% украинских беженцев имеют высшее образование. Это выше средних показателей стран ЕС
70% украинских беженцев имеют высшее образование. Это выше средних показателей стран ЕС
Полное университетское или дальнейшее образование имеют 70% украинских беженцев. Это выше средних показателей стран ЕС.
Об этом пишет Telegram-канал «Що з економікою?» со ссылкой на данные экономиста ЦЭС Максима Самойлюка.
Такой показатель намного выше не только среднего в странах ЕС (где высшее образование имеют только 33,4% населения в возрасте 25-64 лет), но и аналогичного показателя в Ирландии (52,7%), Люксембурге (50,5%). ) и Норвегии (47,2%). Эти страны являются самыми образованными и одними из самых богатых в Европе.
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«Несмотря на распространенное представление, Украина не относится к самым образованным странам континента. Доля населения старше 25 лет, получившего минимум степень бакалавра, в Украине составляет 29,7%. Сам по себе показатель образованности не свидетельствует об успешности страны: в Германии, например, он не намного выше, чем у нас (30,9%), а в Италии вообще всего 20%, однако мы видим, что война заставляет бежать из Украины наиболее образованных граждан. Их знания и опыт очень понадобятся дома, когда придет время послевоенного восстановления», — отметил экономист.
70% украинских беженцев имеют высшее образование. Это выше средних показателей стран ЕС
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По материалам:
Finance.ua
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