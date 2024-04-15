5 привычек, которые мешают экономить — Finance.ua

5 привычек, которые мешают экономить Сегодня 17:02 — Личные финансы

5 привычек, которые мешают экономить

Все стремятся к финансовому благополучию. Для этого развиваются, меняют работу и добиваются результатов. Но порой бывает недостаточно для приумножения собственного капитала и получения желаемого благосостояния. Может показаться, что у вас низкий уровень дохода и именно это является причиной ваших неудач на пути к богатству. Впрочем, причина может быть совсем в другом, а именно в ваших финансовых привычках. Именно они могут красть бюджет.

Специалисты robota.ua рассказали, от каких финансовых привычек нужно избавиться, чтобы приумножить свое состояние.

Отсутствие финансового плана

Когда вы получаете заработную плату или другой доход и начинаете тратиться на все свои прихоти, часто в конце месяца вам уже не хватает на закрытие базовых потребностей. В лучшем случае вы откладываете покупки на день зарплаты, в худшем — берете взаймы. И это провоцирует замкнутый круг постоянной нехватки денег.

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Итак, получив доход, нужно распределить его по категориям расходов. К примеру:

обязательные расходы;

подушка безопасности;

крупные покупки;

развлечения и хобби;

развитие.

Импульсивные траты

Такие расходы способны отнимать, пожалуй, больше всего нашего дохода. Они происходят на волне эмоций, помешательства от скидок или краткосрочных предложений. Чтобы избежать таких покупок, эксперты советуют давать себе 24 часа на обдумывание. За это время вы вполне способны утратить этот порыв и понять, что вещь на самом деле вам не нужна, а расходование средств на нее отдаляет от глобальных финансовых целей. Также можно заранее выделить в финансовом плане деньги на импульсивные покупки, если вы знаете, что предстоит распродажа и думать сутки вам не придется.

Отсутствие сбережений

Если вы настолько пытались отойти от синдрома отложенной жизни, что выработали привычку не экономить средства, то это нужно исправлять. Ведь сбережения позволяют воплощать мелкие и большие мечты, а также подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Возьмите за правило откладывать средства регулярно. Эксперты советуют выделять хотя бы 10% своего дохода. Но вы можете начать с еще меньшего — например, закруглять с небольших трат: потратили 15 грн на проезд, а 5 грн — отложили.

Улучшение настроения покупками

Плохое настроение оказывает большое влияние на нашу производительность, теряется энергия и хочется поскорее все это исправить. И здесь на помощь приходят покупки. Это может быть одежда, сладости, абонемент в спортзал — плохое настроение способно нас завести куда угодно. У вас появляется связь между счастьем и шоппингом и прибегать к такому методу вы будете все чаще.

Этой привычки избавиться непросто, а плохое настроение в нынешних условиях украинцев — обычное дело. Если у вас просыпается непреодолимое желание тратить средства с плохим настроением, рекомендуем донатить. Так польза будет двойная и для вашего самочувствия, и для оборонной способности страны.

Отсутствие учета расходов

Если вы открываете приложение своего банка и не понимаете, где делись все ваши средства, потому что ничего такого не покупали, то эта вредная привычка у вас присутствует. Финансовые эксперты советуют четко контролировать каждую свою трату, чтобы при планировании произвести точный расчет, понимать, что у вас «крадет» деньги и где посмотреть траты. Для этого можно пользоваться различными приложениями, которые всегда под рукой и имеют удобный, интерактивный интерфейс.

Если вы пересмотрели все свои привычки и скорректировали расходы и планирование, но ситуация с финансовым положением улучшилась не сильно, советуем вам пересмотреть свой доход. Возможно, вы давно работаете у одного работодателя, у которого нет привычки пересматривать заработную плату, или достигли финансового и карьерного потолка в компании. При таких условиях советуем определить векторы движения для себя, не бояться изменений и найти работу, которая будет давать необходимый доход и возможности для роста.

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