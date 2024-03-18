Как выбрать финансовый инструмент для сбережений — Finance.ua

Как выбрать финансовый инструмент для сбережений Сегодня 08:05 — Личные финансы

Как выбрать финансовый инструмент для сбережений

Умение взвешенно и эффективно управлять собственными финансами открывает возможности для обеспечения уверенного финансового будущего. Как же выбрать инструмент для сбережений — рассказали специалисты Финкульта

Выбор эффективного финансового инструмента для сбережений зависит от нескольких факторов:

ваших финансовых целей,

срока инвестирования,

уровня риска, который вы готовы принять.

К примеру, для реализации краткосрочных целей вам может пригодиться расчетный счет или депозит, тогда как для долгосрочных целей можно рассмотреть инвестиции в ценные бумаги.

Итак, рассмотрим некоторые финансовые инструменты для сбережения, которые помогут вам в достижении ваших финансовых целей.

Рассчетный счет. Это основной тип банковского счета, позволяющий сохранять и снимать деньги и имеет высокую ликвидность. Вы можете быстро и удобно воспользоваться своими деньгами при необходимости.

Депозиты. Депозитный счет, на котором вы размещаете деньги на определенный срок по определенной процентной ставке.

Учитывайте, что обычно вы не можете снять денежные средства с депозитного счета до истечения срока депозитного договора без потери части дохода по нему.

Обращаем ваше внимание, что Фонд гарантирования вкладов гарантирует возврат средств, привлеченных банком от вкладчика на условиях: договора банковского счета и договора банковского вклада (депозита). На время военного положения действует норма о 100% возмещении средств по вкладам. А через три месяца после его отмены, когда ограничения снова вернут, вкладчики будут получать уже 600 тыс. грн.

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — государственные ценные бумаги, размещаемые на внутреннем фондовом рынке.

ОВГЗ выпускаются Министерством финансов Украины и продаются для финансирования потребностей государственного бюджета Украины. Оборот облигаций в Украине осуществляется исключительно в электронном виде и для физических лиц доход от этих облигаций не облагается налогом.

ОВГЗ считаются самыми надежными ценными бумагами в Украине, поскольку их погашение в полном объеме (100% суммы) гарантируется государством.

Каждая жизненная ситуация особенная и требует индивидуальных решений, так же и каждый из этих финансовых инструментов имеет свои преимущества и недостатки, следовательно, советуем вам выбрать тот, который отвечает вашим финансовым целям.

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