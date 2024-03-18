Как выбрать финансовый инструмент для сбережений — Finance.ua

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Как выбрать финансовый инструмент для сбережений

Личные финансы
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Как выбрать финансовый инструмент для сбережений
Как выбрать финансовый инструмент для сбережений
Умение взвешенно и эффективно управлять собственными финансами открывает возможности для обеспечения уверенного финансового будущего. Как же выбрать инструмент для сбережений — рассказали специалисты Финкульта.
Выбор эффективного финансового инструмента для сбережений зависит от нескольких факторов:
  • ваших финансовых целей,
  • срока инвестирования,
  • уровня риска, который вы готовы принять.
К примеру, для реализации краткосрочных целей вам может пригодиться расчетный счет или депозит, тогда как для долгосрочных целей можно рассмотреть инвестиции в ценные бумаги.
Итак, рассмотрим некоторые финансовые инструменты для сбережения, которые помогут вам в достижении ваших финансовых целей.
  • Рассчетный счет. Это основной тип банковского счета, позволяющий сохранять и снимать деньги и имеет высокую ликвидность. Вы можете быстро и удобно воспользоваться своими деньгами при необходимости.
  • Депозиты. Депозитный счет, на котором вы размещаете деньги на определенный срок по определенной процентной ставке.
Учитывайте, что обычно вы не можете снять денежные средства с депозитного счета до истечения срока депозитного договора без потери части дохода по нему.

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Обращаем ваше внимание, что Фонд гарантирования вкладов гарантирует возврат средств, привлеченных банком от вкладчика на условиях: договора банковского счета и договора банковского вклада (депозита). На время военного положения действует норма о 100% возмещении средств по вкладам. А через три месяца после его отмены, когда ограничения снова вернут, вкладчики будут получать уже 600 тыс. грн.
  • Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) — государственные ценные бумаги, размещаемые на внутреннем фондовом рынке.
ОВГЗ выпускаются Министерством финансов Украины и продаются для финансирования потребностей государственного бюджета Украины. Оборот облигаций в Украине осуществляется исключительно в электронном виде и для физических лиц доход от этих облигаций не облагается налогом.
ОВГЗ считаются самыми надежными ценными бумагами в Украине, поскольку их погашение в полном объеме (100% суммы) гарантируется государством.
Каждая жизненная ситуация особенная и требует индивидуальных решений, так же и каждый из этих финансовых инструментов имеет свои преимущества и недостатки, следовательно, советуем вам выбрать тот, который отвечает вашим финансовым целям.
Кстати, если хотите научиться инвестировать в недвижимость и узнать все преимущества и риски этого инструмента, рекомендуем прочитать наш материал по ссылке ниже:

Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на недвижимости 🏠

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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