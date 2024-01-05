5 марок автомобилей, которые приходится ремонтировать чаще всего — Finance.ua

5 марок автомобилей, которые приходится ремонтировать чаще всего
В автомобильном мире есть множество моделей и брендов, каждый из которых имеет свои особенности и характеристики. Среди водителей всегда были дискуссии о надежности и долговечности разных марок автомобилей.
Однако, чтобы разобраться в этой теме более подробно и предоставить объективную информацию, Институт исследований автомобильного рынка провел анализ, используя данные системы автоматизации автомобильного бизнеса RemOnline.
Результаты этого исследования позволяют определить, какие марки автомобилей нуждаются в более частом и дорогом ремонте в Украине.
Лидерами по частоте ремонта являются следующие марки автомобилей:
- Renault
Этот французский бренд занимает первое место в списке с 3100 случаями ремонта. Это может быть связано с особенностями конструкции и эксплуатации Renault.
- BMW
На втором месте идет BMW с 2700 случаями ремонта. Немецкий производитель автомобилей, известный своей элегантностью и высокой производительностью, также имеет некоторые слабые места, требующие внимательного обслуживания.
- Volkswagen
Занимает третье место с 1900 случаями ремонта. Volkswagen, хоть и является одним из самых популярных брендов в Украине, все равно подвержен некоторым проблемам, которые требуют регулярного обслуживания.
С точки зрения затрат на ремонт некоторые марки автомобилей выделяются более высокими затратами:
- Porsche
Ремонт автомобилей Porsche в среднем стоит 16 тысяч гривен, что делает этот бренд самым дорогим в списке. Высококлассные и дорогие автомобили Porsche могут стоить владельцам приличных сумм при ремонте.
- SsangYong
Средняя стоимость ремонта SsangYong составляет 11 300 гривен. Этот южнокорейский бренд, хоть и не столь известный, как некоторые другие, также имеет свои особенности, влияющие на стоимость обслуживания.
- BMW
Также представлена в списке со средней стоимостью ремонта в 9900 гривен. Несмотря на высокое качество и производительность, ремонт BMW может потребовать значительных инвестиций.
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