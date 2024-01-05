5 марок автомобилей, которые приходится ремонтировать чаще всего — Finance.ua

5 марок автомобилей, которые приходится ремонтировать чаще всего 05.01.2024, 00:23 — Технологии&Авто

5 марок автомобилей, которые приходится ремонтировать чаще всего

В автомобильном мире есть множество моделей и брендов, каждый из которых имеет свои особенности и характеристики. Среди водителей всегда были дискуссии о надежности и долговечности разных марок автомобилей.

Однако, чтобы разобраться в этой теме более подробно и предоставить объективную информацию, Институт исследований автомобильного рынка провел анализ, используя данные системы автоматизации автомобильного бизнеса RemOnline.

Результаты этого исследования позволяют определить, какие марки автомобилей нуждаются в более частом и дорогом ремонте в Украине.

Лидерами по частоте ремонта являются следующие марки автомобилей:

Renault

Этот французский бренд занимает первое место в списке с 3100 случаями ремонта. Это может быть связано с особенностями конструкции и эксплуатации Renault.

BMW

На втором месте идет BMW с 2700 случаями ремонта. Немецкий производитель автомобилей, известный своей элегантностью и высокой производительностью, также имеет некоторые слабые места, требующие внимательного обслуживания.

Volkswagen

Занимает третье место с 1900 случаями ремонта. Volkswagen, хоть и является одним из самых популярных брендов в Украине, все равно подвержен некоторым проблемам, которые требуют регулярного обслуживания.

С точки зрения затрат на ремонт некоторые марки автомобилей выделяются более высокими затратами:

Porsche

Ремонт автомобилей Porsche в среднем стоит 16 тысяч гривен, что делает этот бренд самым дорогим в списке. Высококлассные и дорогие автомобили Porsche могут стоить владельцам приличных сумм при ремонте.

SsangYong

Средняя стоимость ремонта SsangYong составляет 11 300 гривен. Этот южнокорейский бренд, хоть и не столь известный, как некоторые другие, также имеет свои особенности, влияющие на стоимость обслуживания.

BMW

Также представлена ​​в списке со средней стоимостью ремонта в 9900 гривен. Несмотря на высокое качество и производительность, ремонт BMW может потребовать значительных инвестиций.

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Автотема По материалам:

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