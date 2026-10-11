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5 главных трендов на рынке труда

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Мужчина работает в офисе
Мужчина работает в офисе, Фото: magnific
Рынок труда продолжает меняться под влиянием новых технологий и подходов к организации работы. Среди основных трендов специалисты называют активное использование ИИ, практическое обучение, популяризацию дистанционной работы, фокус на soft skills и тяготение к микропаузам в работе.
Об этом рассказали в Государственной службе занятости.

Что становится модным на рынке труда

Больше практики, меньше теории

Современный работник должен постоянно учиться, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке труда. В то же время подходы к образованию меняются.
Вместо большого объема теории упор все больше смещается на практические знания и навыки, которые можно непосредственно применять в работе.

Мода на ИИ

Специалисты отмечают, что 2026 год можно назвать переломным в распространении искусственного интеллекта. Его все чаще применяют в работе и делегируют выполнение рутинных задач.
В то же время, многих беспокоит, что ИИ сможет забрать их работу. По словам эксперта, в ближайшее время это не произойдет. Однако наибольшую ценность на рынке труда составляют специалисты, которые используют ИИ для ускорения работы и имеют сильную профессиональную экспертизу.

Работа не только из офиса

Удаленный и гибридный формат работы становятся все популярнее в мире. Таким образом работник может выполнять свои обязанности из другого города, региона или страны.

Soft skills становятся более важными

Работодатели все больше внимания уделяют навыкам, которые сложно заменить технологиями. Речь идет, в частности, об эмоциональном интеллекте, критическом мышлении и способности быстро адаптироваться к изменениям.

Микропаузы для производительности

Во многих компаниях уже введены короткие, но частые перерывы в течение рабочего дня.
Во время таких микропауз человек полностью отвлекается от рабочих задач, чтобы дать мозгу возможность отдохнуть. Это помогает поддерживать концентрацию и производительность работников.
Компании, практикующие микропаузы в работе, уверяют, что это работает даже лучше, чем повышение зарплаты.
По материалам:
Finance.ua
Работа
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