2220 грн пособия для переселенцев: где и как получить деньги — Finance.ua

2220 грн пособия для переселенцев: где и как получить деньги

Вчера 14:00 — Личные финансы

Управление Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с Укрпочтой начали выплату каждому перемещенному лицу по 2220 грн. Обналичить можно через отделения Укрпочты.

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Напомним, запись в программу денежного пособия началась во Львове 23 марта, а теперь также проходит в Ужгороде и Мукачево.

Регистрация ведется по адресам:

г. Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9:00 до 18:00);

г. Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00), выходной — суббота;

г. Ужгород, Гуманитарный штаб «Совиное гнездо», ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00);

г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб Департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00);

г. Мукачево, ЦПАУ, ул. Духновича, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).

За дополнительной информацией можно обращаться по номеру: 0800307711.

Также программу по предоставлению денежного пособия начало воплощать представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине. Сейчас это воплощается в Закарпатье, но в перспективе действие программы планируется расширить на другие регионы. Размер пособия — также 2220 грн на человека", — отметила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.

Это пособие будет предоставляться наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц.

В частности:

беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей;

семьям с двумя и более детьми;



семьям, в которых есть лица с инвалидностью;



пожилым людям.



Списки вышеуказанных категорий будет прорабатывать Департамент социальной защиты населения Закарпатской ОВА, социальные работники территориальных громад.

Для получения помощи работает следующий алгоритм:

1. Лицо регистрируется в качестве ВПЛ в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ.

2. В случае если человек подпадает под определенные категории уязвимости, он получает соответствующее пособие.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.