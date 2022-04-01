2220 грн пособия для переселенцев: где и как получить деньги — Finance.ua
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2220 грн пособия для переселенцев: где и как получить деньги

Вчера 14:00Личные финансы
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Управление Верховного комиссара ООН по защите беженцев совместно с Укрпочтой начали выплату каждому перемещенному лицу по 2220 грн. Обналичить можно через отделения Укрпочты.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Напомним, запись в программу денежного пособия началась во Львове 23 марта, а теперь также проходит в Ужгороде и Мукачево.
Регистрация ведется по адресам:
  • г. Львов, ул. Трускавецкая, 2 Б (с 9:00 до 18:00);
  • г. Львов, ул. Палия, 15 (с 9:00 до 18:00), выходной — суббота;
  • г. Ужгород, Гуманитарный штаб «Совиное гнездо», ул. Ференца Ракоци, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00);
  • г. Ужгород, пл. Ш. Петефи, 24, Ужгородский городской центр социальных служб Департамента социальной политики (пн-пт с 9:00 до 18:00);
  • г. Мукачево, ЦПАУ, ул. Духновича, 2 (пн-пт с 9:00 до 18:00).
За дополнительной информацией можно обращаться по номеру: 0800307711.
Также программу по предоставлению денежного пособия начало воплощать представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине. Сейчас это воплощается в Закарпатье, но в перспективе действие программы планируется расширить на другие регионы. Размер пособия — также 2220 грн на человека", — отметила министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук.
Это пособие будет предоставляться наиболее уязвимым группам среди перемещенных лиц.
В частности:
  • беременным женщинам и матерям, самостоятельно воспитывающим детей;
  • семьям с двумя и более детьми;
  • семьям, в которых есть лица с инвалидностью;
  • пожилым людям.
Списки вышеуказанных категорий будет прорабатывать Департамент социальной защиты населения Закарпатской ОВА, социальные работники территориальных громад.
Для получения помощи работает следующий алгоритм:
1. Лицо регистрируется в качестве ВПЛ в соответствующей области через органы соцзащиты или ЦПАУ.
2. В случае если человек подпадает под определенные категории уязвимости, он получает соответствующее пособие.
По материалам: Finance.ua
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