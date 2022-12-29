2023 год станет одним из худших для мировой экономики, — экономист Bloomberg — Finance.ua
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2023 год станет одним из худших для мировой экономики, — экономист Bloomberg

Мир
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2023 год станет одним из худших для мировой экономики, — экономист Bloomberg
2023 год станет одним из худших для мировой экономики, — экономист Bloomberg
Мировая экономика смогла существенно оправиться от последствий пандемии коронавируса. В то же время, в новом прогнозе от Bloomberg предупреждают о грядущих вызовах.
Экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон ожидает, что глобальная экономика вырастет на 2,4% в 2023 году. Это свидетельствует о замедлении темпов роста, поскольку ранее прогнозировали результат на уровне 3,2%.
По словам эксперта, экономический рост в 2023 году может стать худшим результатом за последние 30 лет. Дело в том, что это будут самые медленные темпы роста с 1993 года. Исключением были кризисные периоды — 2009 и 2020 годы.
Скотт Джонсон также добавил, что согласно анализу американская экономика войдет в фазу рецессии в конце 2023 года, а для стран Еврозоны кризис станет реальностью уже с начала года.
Он добавил, что Федеральная резервная система США, вероятнее всего, поднимет ставку до 5% и будет держать на таком уровне до 1 квартала 2024 года.
Напомним, что американский центробанк проводит одну из самых агрессивных монетарных политик в мире, чтобы унять инфляцию. В то время как более резкое снижение инфляции в Еврозоне будет означать более низкую ставку и возможность сокращений уже в конце 2023 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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