2023 год станет одним из худших для мировой экономики, — экономист Bloomberg Сегодня 20:13 — Мир

2023 год станет одним из худших для мировой экономики, — экономист Bloomberg

Мировая экономика смогла существенно оправиться от последствий пандемии коронавируса. В то же время, в новом прогнозе от Bloomberg предупреждают о грядущих вызовах.

Экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон ожидает, что глобальная экономика вырастет на 2,4% в 2023 году. Это свидетельствует о замедлении темпов роста, поскольку ранее прогнозировали результат на уровне 3,2%.

По словам эксперта, экономический рост в 2023 году может стать худшим результатом за последние 30 лет. Дело в том, что это будут самые медленные темпы роста с 1993 года. Исключением были кризисные периоды — 2009 и 2020 годы.

Скотт Джонсон также добавил, что согласно анализу американская экономика войдет в фазу рецессии в конце 2023 года, а для стран Еврозоны кризис станет реальностью уже с начала года.

Он добавил, что Федеральная резервная система США, вероятнее всего, поднимет ставку до 5% и будет держать на таком уровне до 1 квартала 2024 года.

Напомним, что американский центробанк проводит одну из самых агрессивных монетарных политик в мире, чтобы унять инфляцию. В то время как более резкое снижение инфляции в Еврозоне будет означать более низкую ставку и возможность сокращений уже в конце 2023 года.

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Телеканал 24 По материалам:

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