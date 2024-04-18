11 украинских университетов вошли в рейтинг лучших мира — Finance.ua

11 украинских университетов вошли в рейтинг лучших мира Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

11 украинских университетов вошли в рейтинг лучших мира

В рейтинг лучших университетов мира вошли 11 украинских вузов. Об этом сообщает QS World University Rankings, пишет weukraine.tv

Известно, что высшую позицию по Украине занимает Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

«Большинство украинских вузов в этом году по сравнению с предыдущим потеряли в своих позициях, три остались без изменений», — говорится в сообщении.

Университеты оценивают по ряду основных критериев:

Репутация в академической среде.

Цитированность научных публикаций представителей университета.

Соотношение количества преподавателей и студентов.

Результаты трудоустройства.

Отношение работодателей к выпускникам.

Репутация выпускников посреди работодателей.

Связи с международной научной сетью.

Относительная численность иностранных преподавателей и студентов.

Постоянство — социальное и экологическое влияние и т. д.

Лучшие украинские вузы на мировом уровне:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — позиция 681−690.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина — позиция 691−700.

Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — позиция 731−740.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт» — позиция 901−950.

Национальный университет «Львовская политехника» — позиция 951−1000.

Сумской государственный университет — позиция 951−1000.

Национальный университет «Киево-Могилянская академия» — позиция 1001−1200.

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова — позиция 1001−1200.

Львовский национальный университет имени Ивана Франко — позиция 1201−1400.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники — позиция 1201−1400.

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины — позиция 1201−1400.

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