10 самых масштабных финансовых операций на рынке NFT — Finance.ua

10 самых масштабных финансовых операций на рынке NFT Сегодня 06:03 — Технологии&Авто

CryptoKitties, Rare Pepes, CryptoPunks и многие другие популярные NFT навсегда изменили мир цифрового искусства, который уже давно перестал быть чем-то необычным. В настоящее время в этой сфере крутятся огромные деньги, а покупка NFT превратилась в очень популярный вид инвестиций.

Рассказываем о десятке самых масштабных финансовых операций на рынке NFT.

This Changed Everything — 5,4 млн долларов

Этот NFT создан на основе скриншота исходного кода ранней версии World Wide Web. В конце июня прошлого года он был продан на аукционе Sotheby’s анонимному пользователю за 5,4 млн долларов.

Он дает своему владельцу несколько дополнительных «плюшек», среди которых письмо, написанное создателем интернета Тимоти Джоном Бернерсом-Ли, цифровой постер с написанным им кодом и документы с таймкодом, описывающие историю интернета в первые дни его существования.

Crossroad — 6,6 млн долларов

Анимированный NFT от известного американского цифрового художника Майка Винкельмана, более известного под псевдонимом Beeple.

По словам автора, на нем изображены бывший президент США Дональд Трамп, лежащий в поле, и игнорирующие его прохожие. NFT была продана в феврале 2021 года на маркетплейсе Nifty Gateway за 6,6 млн долларов.

Ringers #109 — 6,93 млн долларов

Этот незаменяемый токен является мозаикой из 99 тысяч NFT из коллекции Art Blocks. Он был продан в октябре 2021 года за 6,93 млн. долларов.

Right-Click and Save As Guy — 7,09 млн долларов

В декабре прошлого года картину художника Xcopy купил известный коллекционер под ником Казомо де Медичи (Cozomo de Medici) за 7,09 млн долларов. Но, что самое интересное, под этим псевдонимом, скорее всего, скрывается не кто иной как легенда хип-хопа Снуп Догг.

CryptoPunk #3100 — 7,58 млн долларов

На одном из самых дорогих NFT из серии 9 Alien Punks изображен пришелец с сине-белой повязкой на голове. А еще большую уникальность ему придает тот факт, что только 406 из 10 000 CryptoPunks имеют такой аксессуар.

NFT вышел еще в 2017 году. В марте 2021 года он был продан за 2 млн долларов, и в этом же месяце новый владелец токена перепродал его уже за 7,58 млн долларов. В настоящее время NFT снова выставлен на продажу, но на этот раз он оценивается в 35000 ETH или около 41,5 млн долларов.

CryptoPunk #7523 — 11,75 млн долларов

В коллекцию CryptoPunks входят уникальные объекты, сгенерированные на блокчейне Ethereum. Именно этот NFT олицетворяет ковидную эпоху и демонстрирует пришельца с респиратором.

CryptoPunk #7523 был продан в июне 2021 года на аукционе Sotheby’s за 11,75 млн долларов, став самым дорогим NFT из коллекции CryptoPunk и опередив тот самый CryptoPunk #3100, о котором мы уже писали.

Human One — 29,99 млн долларов

Еще одна работа от всемирно известного американского цифрового художника Beeple показывает астронавта, который идет в постоянно меняющейся среде, а сам Beeple обещает обновлять Человека всю свою жизнь, чтобы NFT никогда не оставался статичным.

Эта концепция привлекла множество инвесторов, но достался Human One Райану Цурреру (Ryan Zurrer), купившему его за 29,985 млн долларов.

Clock — 52,7 млн долларов

Созданный Pak и Джулианом Ассанджем NFT-проект — это не более чем таймер, отсчитывающий время, проведенное основателем WikiLeaks в заключении. Целью проекта был сбор средств для юридической защиты Ассанжа, и в конечном счете NFT достался AssangeDAO — группе из более 10 000 человек, которые объединились для покупки NFT и его поддержки.

Everydays: The First 5000 Days — 69,3 млн долларов

На втором месте в списке самых дорогих NFT оказалась еще одна работа Beeple. Она впервые засветилась на аукционе Christie’s с первоначальной ставкой в 100 долларов. Но всего через час после начала аукциона стоимость картины взлетела до 1 млн долларов, а затем добралась до отметки 69,3 млн. Ее новым владельцем стал основатель фонда NFT Metapurse под ником MetaKovan, верящий в свободу информации и позволяющий копировать все купленные им дорогие произведения искусства.

Что касается самого NFT, то он коллаж из 5000 работ Beeple, которые создавались им ежедневно на протяжении более 13 лет. Everydays: The First 5000 Days стала первой NFT-картиной, проданной на аукционе Christie’s.

The Merge — 91,8 млн долларов

Самым дорогим NFT-проектом считается The Merge. Правда, таковым он стал с рядом важных оговорок. Дело в том, что работа цифрового художника под ником Pak сильно отличается от обычных NFT. Она продавалась не целиком, а частями или так называемыми единицами массы, ну а их владельцами стали более 28 тысяч человек.

Эти единицы массы можно выкупать у других участников торгов, совмещая их с уже имеющимися. И в конце концов все они могут оказаться в руках одного человека, который станет обладателем целостного произведения цифрового искусства.

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gsminfo По материалам:

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