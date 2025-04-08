1 млрд грн на поддержку обороны: стартовала программа для производителей военных комплектующих — Finance.ua

1 млрд грн на поддержку обороны: стартовала программа для производителей военных комплектующих Сегодня 11:45 — Казна и Политика

1 млрд грн на поддержку обороны: стартовала программа для производителей военных комплектующих

В Украине запущена новая государственная программа на 1 млрд гривен «Сделано для Победы», направленная на поддержку национальных производителей компонентов для вооружения и военной техники (ВВТ).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Финансирование программы осуществляется из государственного бюджета на основе грантовой программы для производителей перерабатывающей промышленности.

«В прошлом году мы расширили программу грантов на переработку и дали возможность пользоваться ею и производителям дронов. Теперь запускаем отдельное направление для изготовителей компонентов к вооружению. Предприятия могут получить до 8 миллионов гривен для закупки оборудования на условиях софинансирования — 50% покрывает государство, а 50% - производители. Для предприятий в прифронтовых регионах и производителей БПЛА действуют отдельные условия — грант может покрыть до 80%», — заявила министр экономики Юлия Свириденко.

Кто может получить грант

Получить грантовые средства могут будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица, работающие по КВЭД категории С. Подать заявку могут все предприниматели, кроме тех, кто работает на временно оккупированных территориях.

На момент подачи заявки предприниматель не должен иметь задолженности по уплате налогов, не находиться в состоянии банкротства и не привлекаться к ответственности за коррупцию.

Куда можно направить средства

Грант можно использовать на приобретение, доставку, монтаж и запуск производственного оборудования, включая внедрение нового программного обеспечения.

Условия программы

Максимальная сумма гранта — 8 миллионов гривен. Программа предусматривает софинансирование: 50% финансируется государством, 50% - собственными средствами производителя. Для производителей беспилотников и предприятий в прифронтовых регионах действуют льготные условия софинансирования — государство вкладывает 80% от стоимости проекта и еще 20% обеспечивает предприятие.

Для получения гранта «Сделано для Победы» производителю комплектующих для изделий вооружения и военной техники необходимо выбрать банк и подать заявку с бизнес-планом на портале «Дія». Бизнес-план предприятия оценивает банк, решение о выдаче гранта принимает Министерство экономики Украины.

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