«Зональні» відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк — Finance.ua

«Зональні» відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк Сьогодні 15:38 — Енергетика

«Зональні» відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк

«Укренерго» попереджає про новий фейк щодо відключень світла.

«зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. Компанія зазначає, що це неправда. Як йдеться у повідомленні компанії, цього разу — вигадані твердження про, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. Компанія зазначає, що це неправда.

«Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм-канали, на яких не буде правдивої інформації.

Будь ласка, щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками росії, користуйтесь інформацією лише з офіційних джерел: сторінки Укренерго, Міненерго та вашого обленерго", — йдеться у повідомленні «Укренерго».

Довідка Finance.ua:

у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом’якшення графіків;

як зазначають в «Укренерго», ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

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