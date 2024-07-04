«Зональні» відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Зональні» відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк

Енергетика
14
«Зональні» відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк
«Зональні» відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк
«Укренерго» попереджає про новий фейк щодо відключень світла.
Як йдеться у повідомленні компанії, цього разу — вигадані твердження про «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. Компанія зазначає, що це неправда.
«Це чергове ІПСО. Вигадка не має під собою жодних підстав, крім спроби отримати нових підписників на анонімні телеграм-канали, на яких не буде правдивої інформації.
«Зональні» відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк
Будь ласка, щодо вимушених відключень електроенергії, які спричинені винятково ракетно-дроновими атаками росії, користуйтесь інформацією лише з офіційних джерел: сторінки Укренерго, Міненерго та вашого обленерго", — йдеться у повідомленні «Укренерго».

Довідка Finance.ua:

  • у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електрики, що призведе до суттєвого пом’якшення графіків;
  • як зазначають в «Укренерго», ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.