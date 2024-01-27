Золота картопля: ціни вже в 4 рази перевищують минулорічні — Finance.ua
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Золота картопля: ціни вже в 4 рази перевищують минулорічні

Фондовий ринок
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Золота картопля: ціни вже в 4 рази перевищують минулорічні
Золота картопля: ціни вже в 4 рази перевищують минулорічні
Цього тижня на українському ринку вкотре зросли ціни на картоплю. Станом на 24 січня товар надходить у продаж уже по 18−25 грн/кг ($0,48−0,67/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.
Якщо порівнювати з минулим роком, то картопля на внутрішньому ринку України вже реалізується в середньому в 4 рази дорожче. Більшість великих гравців ринку впевнені у подальшому зростанні цін у цьому сегменті. Ситуація «підігрівається» інформацією про можливу нестачу пропозиції якісної картоплі до завершення поточного сезону.
Зазначається з посиланням на українських фермерів, що пропозиція під час збирання була обмежена через відносно низький урожай у багатьох областях. Також вказували на проблеми з якістю. Високі ціни на картоплю стимулюють імпорт — наразі крім української продукції на внутрішньому ринку продається також картопля з Польщі.
Водночас ціни на картопля в Польщі мінімум на 20% нижчі. При цьому через підвищену активність українських імпортерів ціни почали підвищуватись і на польському ринку.
Наразі запаси картоплі високої якості в українських господарствах дуже обмежені, тоді як попит на цю продукцію продовжує зростати. Це і є основною причиною зростання цін.

Овочі на українському ринку

У січні 2023 року Україна почала купувати картоплю за кордоном. Прискорюються темпи зростання цін на картоплю. Це призвело до перших у цьому сезоні оптових поставок продукції з-за кордону.
Водночас після нетривалого спаду пішли вгору відпускні ціни на білокачанну капусту. Фермери почали притримувати якісну продукцію, що й призвело до здорожчання.
За матеріалами:
УНІАН
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