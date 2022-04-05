Знижка на російську нафту досягла рекордного значення — Finance.ua

Знижка на російську нафту досягла рекордного значення

Вчора 12:10 — Енергетика

Міжнародний трейдер Trafigura пропонує нафту російської марки Urals з постачанням 20-24 квітня з рекордним дисконтом у мінус 34,8 долара за барель до бенчмарку Dated Brent.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані цінової агенції Platts.

Попередній максимальний дисконт у березні мінус 31,35 долара за барель пропонував у березні нафтотрейдер Litasco.

18 березня агентство Argus повідомило, що знижка на російську нафту в Північно-Західній Європі збільшилася до 30,2 долара за барель. У той же день Міжнародне енергетичне агентство спрогнозувало скорочення експорту російської нафти та нафтопродуктів з квітня на 3 млн барелів на добу.

Чому так? Аналітики пов’язують сильний дисконт на Urals із різким падінням попиту на нафту цієї марки. Європейські покупці побоюються посилення санкцій, які ухвалюють США, Великобританія та ЄС проти рф у зв’язку з її агресією в Україні, і вважають за краще купувати альтернативні сорти нафти — Forties та Johan Sverdrup.

Подорожчання морських перевезень нафти з портів росії та підвищення ставок страхування, а також відмова деяких банків відкривати акредитиви на купівлю російської нафти також чинять тиск на Urals.

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