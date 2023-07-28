Знищення «Мрії»: справу про службову недбалість ексгендиректора ДП «Антонов» передали до суду — Finance.ua

Знищення «Мрії»: справу про службову недбалість ексгендиректора ДП «Антонов» передали до суду Сьогодні 15:45 — Фондовий ринок

Правоохоронці завершили розслідування у справі щодо службової недбалості екскерівника держпідприємства «Антонов», що призвело до знищення літака АН-225 «Мрія».

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього генерального директора підприємства.

Слідство встановило, що підозрюваний неналежним чином виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Внаслідок цього транспортний літак АН-225 «Мрія» не було своєчасно, до початку великої війни, транспортовано з аеродрому АТП «Антонов» у Гостомелі на Київщині за кордон.

«В результаті обстрілів військовослужбовцями держави-агресора повітряне судно було знищено. Державі завдано майже 8,5 млрд грн збитків», — констатують в прокуратурі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

Економічна Правда За матеріалами:

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